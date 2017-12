Accident grav la Sala Sporturilor! Mai multe autoturisme implicate!

19:24:22 / 10 Februarie 2017

Martor

Am asistat la momentul impactului. Fiatul era condus de un domn foarte in varsta, cred ca in jur de 70 de ani, cu aparat auditiv la ureche, sa nu se înțeleagă gresit, cand s-a dat jos din masina avea pareza la un picior. Nu a acordat prioritate. Fac apel la autorități pentru a remedia aceste situații, de la o varsta nu mai avem reflexele necesare, asta este!