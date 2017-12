Accident în Portul Constanţa. Două nave s-au ciocnit

Două nave, ”Akdeniz”, sub pavilion Malta, și ”Matilde A”, sub pavilion Turcia, s-au ciocnit în weekend-ul trecut în dreptul danei 78 a Portului Constanţa. Potrivit reprezentanților Căpităniei Zonale, care cercetează incidentul, navele s-au ciocnit în timpul manevrelor efectuate la cheu. ”Nava „Matilde A“ este o navă port-container care avea marfă la bord și se afla în manevra de plecare, cu pilot la bord. Nava „Akdeniz“ este un petrolier care era în balast și avea pilot la bord. Evenimentul a avut loc în noaptea de sâmbătă (31 octombrie -n.r.) spre duminică, la ora 0.02”, a declarat, pentru ”Telegraf”, șeful Căpităniei Zonale, Alexandru Mezei. În urma incidentului nu au existat victime, potrivit reprezentanților instituției. ”Ca urmare a coliziunii, nava „Akdeniz“ are avarii minore la balustrada din prova, iar nava „Matilde A“ are o gaură de apă pe bordul tribord de aproximativ 3 pe 4 metri. N-a murit nimeni, nu s-a scufundat niciuna dintre nave. În timpul manevrei s-au lovit pur și simplu. Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat, facem cercetări”, a mai spus șeful Căpităniei Zonale.