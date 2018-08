Acord comercial SUA - UE. Trump vrea să vândă în Europa gaze și multă soia!

SUA şi UE au convenit să colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru bunurile industriale non-auto, conform declaraţiei comune date publicităţii după discuţiile dintre preşedintele SUA Donald Trump şi preşedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker.

Junker a declarat că UE va construi mai multe terminale pentru importul de gaze naturale lichefiate din SUA.

Donald Trump, preşedintele SUA:

„Vom lucra pentru reducerea barierelor şi creşterea comerţului în domeniul serviciilor, produselor chimice, farmaceutice şi medicale, cât şi comerţului cu soia. Soia este un domeniu important. Uniunea Europeană va începe aproape imediat să cumpere mai multă soia, este o piaţă incredibilă, să cumpere mai multă soia de la fermierii noştri.”

Cele două părţi, au convenit că iniţieze un dialog mai strâns cu privre la standarde, pentru a facilita relaţiile comeriale, a reduce obstacolele birocratice şi a diminua costurile.