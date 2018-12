Acțiune Caritabilă - „Din Inimi de Copii pentru Copii!“

Bucuria de a dărui, de a ajuta, generozitatea, iubirea față de ceilalți sunt valori umane pe care trebuie să le transmitem copiilor de la vârste fragede. Pornind de la aceste convingeri, cadrele didactice din Școala “Petre Ispirescu”

Grădinița ”Căsuța cu Povești”, încearcă an de an să-i implice pe copii în derularea de acțiuni caritabile, una dintre acestea fiind și ”Din inimi de copii pentru copii”, acțiune ajunsă în acest an la a opta ediție. ”Anul acesta acțiunea se va ”costuma” în hăinuțe populare de sărbătoare, deoarece se aniversează 100 ani de la realizarea României Mari și vrem să-i antrenăm pe copii, dascăli și părinți în promovarea acestui important moment istoric care ne definește pe noi ca popor. Copiii, sub îndrumarea cadrelor didactice, vor confecționa de această dată podoabe cu specific tradițional românesc, vor cânta, vor recita, vor dansa românește, marți 27 noiembrie, începând cu ora 16.00, în incinta Vivo Shopping Center. Se va organiza o expoziție cu vânzare de podoabe și prăjituri de casă”, se arată într-un comunicat al unității de învățământ. Fondurile strânse vor fi donate Asociației ”Dăruiește aripi” în vederea achiziționării unei sonde care să fie cuplată la ecograful deja existent, sondă cu ajutorul căreia să se poată efectua ecografii abdominale pentru copiii cu diagnostic hematologic sau oncologic pediatric.