Actorul Teodor Corban, în cursa pentru Ursul de Argint

Teodor Corban, actorul principal din lungmetrajul „Aferim!”, de Radu Jude, intră în cursa pentru Ursul de Argint, la cea de-a 65-a ediție a Berlinalei, care va debuta astăzi și se va încheia pe 15 februarie. Românul concurează pentru trofeul acordat celui mai bun actor alături de Christian Bale din filmul „Knights of Cups”, regizat de Terrence Malick, James Franco din „Queen of the Desert”, de Werner Herzog, polonezul Janusz Gajos şi actorul chinez Wen Jiang.

„Aferim!”, de Radu Jude, este, de altfel, singurul lungmetraj românesc inclus în competiţia oficială a celei de-a 65-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. Filmul în care Teodor Corban joacă rolul zapciului Costandin, pornit în căutarea unui rob fugar în Ţara Românească, va avea premiera mondială pe 11 februarie, la Berlinale Palast, în prezenţa actorilor şi a echipei de producţie.

ȘCOLIT LA CLASA LUI DEM RĂDULESCU Teodor Corban a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în anul 1985, la clasa profesorului Dem Rădulescu. Primul regizor de film care l-a descoperit şi l-a distribuit într-un rol secundar a fost Corneliu Porumboiu, în scurtmetrajul studenţesc „Călătorie la oraş” (2003), premiat în cadrul secţiunii Cinéfondation de la Cannes. Rolul principal din „A fost sau n-a fost?” (2006) i-a adus lui Corban primul său premiu din cariera de film - premiul special la Festivalul de la Cottbus. A urmat o serie de roluri secundare în filme de referinţă precum „California Dreamin' (nesfârşit)”, de Cristian Nemescu, „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” şi „După dealuri”, ambele regizate de Cristian Mungiu, precum şi „Poziţia copilului”, de Călin Peter Netzer.