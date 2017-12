Acuze grave la adresa unui spital privat din Constanța! Ce reclamă o pacientă!

O fostă pacientă a Ovidius Clinical Hospital din localitatea Ovidiu (județul Constanța), DN 2A, km 202+880, aduce acuze grave unității sanitare, reclamând că s-a dus la spitalul cu pricina pentru a i se rezolva o problemă și a părăsit spitalul cu o alta. Din această cauză, femeia a depus mai multe plângeri, atât la Colegiul Medicilor, cât și în instanță. Ce s-a întâmplat de fapt, dar și ce explicații au reprezentanții spitalului privat puteți afla în pagina Social a cotidianului nostru!

Pacienții din România reclamă probleme nu doar în sistemul medical de stat, ci și în cel privat; este adevărat că numărul plângerilor este cu mult mai mic în cel din urmă menționat. O fostă pacientă (V.C.) a unei unități medicale private - Ovidius Clinical Hospital -, din localitatea Ovidiu (județul Constanța), DN 2A, km 202+880, spitalizată între 18 și 19 noiembrie 2016, aduce acuze grave, reclamând că s-a dus la spitalul cu pricina pentru a i se rezolva o problemă și a părăsit spitalul cu o alta. Din această cauză, femeia a depus mai multe plângeri, atât la Colegiul Medicilor din Constanța, cât și în instanță, pentru vătămare corporală din culpă. ”(...) am fost supusă unei intervenții chirurgicale în cadrul spitalului, în data de 18.11.2016, suferind de hemoroizi. Am fost consultată în prealabil de dr. Ionescu Cristian Andrei, care mi-a recomandat cauterizarea hemoroidului cu un electrocauter, asigurându-mă că întreaga procedură va fi extrem de simplă și că în două zile voi fi ca nouă. Astfel, am fost sedată, anesteziată și operată”, se arată în plângerea femeii, depusă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. În același document citat se mai arată: ”După finalizarea operației, când încă mai eram în sală, dl. dr. mi-a spus că operația s-a complicat, că în loc de excizia unui nodul a fost nevoie de excizia a trei asemenea noduli și a crescut costul intervenției. Am fost transferată în salon și, din cauza faptului că frisonam, m-au învelit să mă încălzesc. Am adormit, iar după aproximativ o oră m-am trezit și am simțit dureri la picioare (...)”. Drept urmare, ea a cerut ajutor personalului medical. Femeia susține, în aceeași plângere, că personalul medical i-a comunicat că are arsuri de gradul II la nivelul membrelor inferioare (plantar), în consecință administrându-i-se tratamentul indicat în asemenea situații. ”La controlul de a doua zi, pârâtul mi-a spus că în timpul intervenției au apărut complicații și că arsurile suferite de mine sunt de la o pătură electrică ce mi s-a aplicat pentru a mă încălzi, de către personalul medical asistent, recunoscând că este o culpă medicală, oferindu-se să mă trateze pentru arsurile suferite, fără costuri suplimentare”, adaugă ea. Considerând că este mințită, pacienta a cerut însă externarea, așa că a și plecat din unitatea sanitară menționată. Ulterior externării, femeia spune că s-a deplasat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța, pentru a se trata. ”(...) mi s-a comunicat că am suferit o arsură electrică, leziunile suferite la nivelul picioarelor fiind profunde, necesitând tratament de lungă durată. (...) Consider că datorită specificului intervenției chirurgicale (afecțiuni hemoroidale) nu are nicio legătură vătămarea produsă mie la picioare ca urmare a intervenției efectuate, fiind evident vorba fie de o culpă medicală, fie de o defecțiune a instrumentarului utilizat în intervenția chirurgicală”, se mai arată în plângerea femeii. Pacienta a spus că, în urma incidentului de la spitalul privat, a avut și încă mai are de ”tras”, mai ales că o bună bucată de timp nu s-a putut deplasa.

CE EXPLICAȚII ARE SPITALUL PRIVAT

Așa cum era firesc, i-am contactat pe reprezentanții spitalului reclamat, pentru a vedea punctul lor de vedere vizavi de gravele acuze aduse de către fosta pacientă. De partea cealaltă, oficiali ai spitalului susțin că față de reclamația femeii a fost declanșată o procedură de verificare internă, desprinzându-se următoarea stare de fapt și mai multe concluzii. Astfel: ”(...) operația a decurs în conformitate cu procedurile medicale standard, fără niciun incident intraoperator; medicul curant și echipa sa au respectat întru totul protocoalele medicale în vigoare pentru afecțiunea de care suferea pacienta”. ”Ca urmare a faptului că postoperator pacienta acuza senzația de frig, personalul medical de serviciu de la acel moment a ridicat temperatura sistemului de climatizare la 28 de grade Celsius și a acoperit pacienta cu încă o pilotă. Deoarece și după aceste acțiuni pacienta a continuat să acuze aceeași senzație de frig, personalul medical a procedat conform ghidului de bune practici medicale, aplicându-i pacientei la extremități o buiotă cu apă caldă, învelită într-un material textil. Urmare a faptului că pacienta, care se afla în perioada postoperatorie imediată, își recăpătase motilitatea și parțial sensibilitatea, prin mișcările sale a dezvelit recipientul, realizându-se o expunere directă pe suprafața pielii de la nivelul plantelor a buiotei cu apa caldă; această expunere a generat apariția unor zone limitate de arsură de gradul I și de gradul II, la nivelul tegumentului plantar”. Reprezentanții unității sanitare susțin că personalul medical a luat imediat măsuri pentru remedierea situației. ”În dimineața următoare, pacienta, în contradicție cu recomandările medicului curant, a părăsit spitalul, refuzând să primească indicațiile primite”, potrivit Ovidius Clinical Hospital. Oficialii spitalului privat au concluzionat: ”Empatizăm cu suferința pacientei, însă personalul medical a respectat toate protocoalele medicale existente la nivelul unității noastre medicale, încercând să satisfacă toate cererile pacientei. Astfel, instituției noastre și personalului medical nu li se pot imputa nerespectarea vreunei dispoziții legale”. Aceeași unitate spune că în urma incidentului, pentru că recunoaște producerea sa, au fost luate măsurile astfel încât niciun alt pacient să nu mai aibă de suferit.