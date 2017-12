Adaosul comercial la medicamente este de 7%

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dar şi locuitorii judeţului, vor trebui să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru achiziţionarea medicamentelor. În cursul zilei de ieri a avut loc negocierea adaosului comercial la medicamente pentru anul 2008. „Negocierea a avut loc cu farmaciştii care doresc să comercializeze medicamente pentru boli cronice. Pentru compensate şi gratuite, adaosul este stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) şi este de maxim 12%. Stabilirea unui adaos mai mic înseamnă că mai mulţi oameni vor avea acces la medicamente”, a declarat preşedintele CJAS, dr. Liviu Mocanu. Situaţia farmaciştilor a fost destul de dificilă în anul ce a trecut, datorită deprecierii leului faţă de moneda unică europeană şi a scăderii preţurilor la medicamente. Deşi iniţial dr. Mocanu spera să menţină adaosul comercial la acelaşi procent practicat anul trecut, de 5%, farmaciştii au reuşit să obţină o creştere a acestuia, de 7%. „Cunosc situaţia farmaciştilor şi ştiu că mai mult de jumătate dintre ei abia pot să-şi plătească angajaţii din profitul înregistrat. Tocmai de aceea ne aşteptam că procentul să crească şi eram pregătiţi pentru acest 7%. Mai mult de atît nu am fi acceptat, motiv pentru care am refuzat propunerea iniţială a farmaciştilor, de a mări adaosul la 8%”, a afirmat dr. Mocanu. Prin urmare, în acest an, preţul medicamentelor pentru boli cronice va fi mai mare cu două procente faţă de anul trecut.