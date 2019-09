Administraţia Trump a reluat ancheta privind e-mailurile lui Hillary Clinton

Administraţia Trump a reluat ancheta privind e-mailurile a zeci de oficiali actuali şi foşti înalţi funcţionari ai Departamentului de Stat, care au trimis mesaje către e-mailul privat al fostului secretar de stat american Hillary Clinton în 2016, potrivit The WashingtonPost. Până la 130 de oficiali au fost contactaţi în ultimele săptămâni de investigatorii Departamentului de Stat - o listă care include funcţionari înalţi care i-au raportat direct lui Clinton, precum şi alţii de nivel inferior ale căror e-mailuri au fost, la un moment dat, trimise în caseta sa, a declarat actuali şi foşti oficiali ai Departamentului de Stat. Cei vizaţi au fost anunţaţi că e-mailurile trimise în urmă cu ani au fost clasificate retroactiv şi constituie acum potenţiale încălcări de securitate, potrivit unor scrisori analizate de cotidianul The Washington Post. În aproape toate cazurile, informaţiile potenţial sensibile, acum catalogate drept „clasificate”, au fost trimise în inbox-ul nesecurizat al lui Clinton. Anchetatorii departamentului de stat au început să ia legătura cu foştii oficiali în urmă cu 18 luni, după alegerea preşedintelui Trump, după care au părut să renunţe înainte de ridicarea acestei probleme în august, au anunţat oficialii. Înalţi oficiali ai Departamentului de Stat au spus că urmează protocolul standard într-o anchetă care a început în ultimele zile ale administraţiei Obama şi este aproape de finalizare. „Acest lucru nu are nicio legătură cu cine se află la Casa Albă”, a declarat un înalt responsabil al Departamentului de Stat, care a vorbit sub condiţia anonimatului. „Este vorba despre timpul necesar pentru a parcurge milioane de e-mailuri, care este de aprox. trei ani şi jumătate”, a adăugat acesta. Scandalul emailurilor a izbucnit în martie 2015, când s-a dezvăluit că Hillary Clinton a folosit doar un server privat în timp ce era secretar de Stat, în locul unui cont guvernamental, situaţie care i-ar fi permis să evite monitorizarea comunicaţiilor oficiale. Retroactiv, Departamentul de Stat a stabilit că mii de emaluri aveau caracter de informaţii clasificate. Republicanii au condamnat în mod repetat folosirea exclusivă a e-mailul personal de către Clinton pe când era secretar de Stat. FBI nu a recomandat însă punerea sub acuzare a fostului secretar de Stat Hillary Clinton, în cazul utilizării mailului şi gestionării informaţiilor clasificate.