A.G. Weinberger, în concert extraordinar la Teatrul de Stat Constanţa

În viaţa cultural-artistică a oraşului de la malul mării îşi face loc, în preajma sărbătorilor de iarnă, un eveniment extraordinar, menit să bucure sufletele constănţenilor iubitori de muzică de calitate. Renumitul blues-man român de talie internaţională, A.G. Weinberger, este aşteptat la Teatrul de Stat Constanţa – Sala Fantasio, pe data de 18 decembrie, cu începere de la ora 19.00, pentru un concert de excepţie, în stilul său inconfundabil. Manifestarea este organizată de Teatrul de Stat Constanţa, în colaborare cu Televiziunea Neptun şi Rotary Club Cetatea Tomis, marcînd, aşa cum a declarat maestrul A.G. Weinberger, finalul unui amplu turneu naţional, de peste 90 de concerte. Evenimentul de la Teatrul de Stat este primul concert al lui Weinberger pe o scenă a unei săli de spectacole, după cinci ani de apariţii numai în cluburi.

„Constanţa este o staţie din turneul meu, The Guitar Man National Tour 2008. Pînă acum, pe parcursul acestui an, am susţinut 92 de concerte, în România. Este o performanţă reală şi pot spune că am dovedit că independenţa artistică funcţionează. Sîntem independenţi din punct de vedere artistic, financiar şi spiritual”, a subliniat A.G. Weinberger. Turneul efectuat de A.G. Weinberger Band şi care se încheie la Constanţa, pe 18 decembrie, se desfăşoară într-o manieră inedită. Blues-man-ul a pus la cale o serie de concerte pentru care plăteşte toate costurile, cîştigînd doar din vînzarea biletelor. Prin acest turneu, A.G. încearcă să dovedească funcţionalitatea unui concept total independent în show-business.

În România nu se poate vorbi despre blues fără a se aduce în discuţie şi numele lui A.G. Weinberger, muzician de excepţie, cu reputaţie internaţională. Orădean la origine, chitarist, vocalist, interpret la muzicuţă, producător şi realizator de emisiuni radio şi producător de albume, iniţiator al mişcării de cluburi, Attila Weinberger, cunoscut cu numele de scenă A.G. Weinberger, este o certă autoritate în domeniu. Artistul a făcut, la mijlocul anilor optzeci, trecerea de la chitarist rock la chitarist de blues, promovînd, de atunci, acest gen muzical. În 1986 şi-a început cariera de solist blues, înfiinţînd împreună cu Harry Tavitian (pian), Corneliu Stroe (baterie) şi Cătălin Rotaru (chitară bas) una dintre primele formaţii de blues din România – Transylvanian Blues Community. Ignorînd cenzura regimului comunist, cei patru au reuşit să efectueze turnee în ţară, unde, datorită faptului că nu făceau parte din cultura promovată de stat, au umplut sălile de concerte.

După 1990, Weinberger este invitat în turnee în Germania, Elveţia, Israel, Turcia, Ungaria (unde cîntă, în 1992, în deschiderea concertului susţinut de renumitul chitarist Al Di Meola). În 1991, muzicianul şi-a înfiinţat propria sa formaţie de blues - Weinberger Blues Machine. A lansat primul album de blues din România – „Good Morning, Mr. Blues” (1996), urmat, în 1997, de „Standard Weinberger”. Concertul de lansare a acestui album a fost televizat şi a avut meritul de a scoate blues-ul din underground, oferindu-l publicului larg. Mai mult, albumul din 1997 a obţinut premiul „Cel mai bun disc de jazz al anului 1997”. Tot în acel an, Weinberger a cîntat în Piaţa Universităţii, cu ocazia vizitei preşedintelui S.U.A., Bill Clinton, primind un mesaj de mulţumire semnat personal de preşedintele american. De asemenea, muzicianul a produs şi prezentat două emisiuni radio săptămînale, la posturile Radio România Tineret şi Radio Contact. În 1998, a înfiinţat fundaţia BlueSylvania şi a concertat în cadrul festivalului Bluestock din Memphis, Tennessee. 1999 este un an plin de turnee, în care notorietatea artistului atinge cote maxime La finalul anului 1999, Weinberger şi-a lansat cel de-al treilea album, „Transylvania Avenue”. În mai 2000, A. G. a plecat „în exil cultural în Statele Unite\'\', aşa cum îi place lui să spună. Timp de patru ani, A.G. a muncit cu tenacitate în domeniul muzical în America, astfel încît să poată demonstra că şi un chitarist din România poate reuşi acolo unde a reuşit celebrul B. B. King. La început, a cîntat în cluburile din Chicago, apoi la New York, urmînd să plece în turneu cu o cîntăreaţă de country din Nashville, cu care a colindat toată America, parcurgînd aproape 30 de mii de mile. În final, s-a stabilit în Las Vegas, unde a cîntat în cluburi şi cazinouri şi a predat lecţii de chitară. În iulie 2006, Weinberger şi-a lansat albumul cu numărul patru, „Nashville Calling”, înregistrat şi produs în totalitate în S.U.A. De asemenea, o altă activitate muzicală de excepţie a lui A.G. o constituie colaborările cu diverse teatre, pentru care a scris muzica de scenă.

