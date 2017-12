Alarme false cu bombă la Amsterdam și Moscova

Un cetățean britanic de 29 de ani a fost reținut vineri pe aeroportul Schiphol din Amsterdam după ce a spus că avea asupra lui o bombă, fapt ce a dus la evacuarea unei zone de îmbarcare, a informat presa olandeză, transmite AFP.

"Am verificat dacă individul avea ceva asupra sa, apoi i-am controlat cu câini bagajele și am verificat și de jur împrejur", a declarat un purtător de cuvânt al jandarmeriei aeroportului. "Nu am găsit nimic și situația a revenit la normal", a precizat sursa citată.

Zona de îmbarcare a fost evacuată pentru circa 20 de minute. Televiziunea publică olandeză a informat că individul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost dus la audieri de către forțele de ordine.

O alarmă cu bombă care s-a dovedit a fi falsă a fost și în capitala Rusiei. Poliția a efectuat verificări în două gări din Moscova unde s-a anunțat că ar fi fost plasate dispozitive explozive.

Circa 500 de persoane au fost evacuate din gara Paveletsky, la fel și din gara Kursky, a informat agenția RIA, citată de Reuters.

"Verificările au fost încheiate. Informația anonimă nu a fost confirmată", a declarat o sursă pentru agenția rusă RIA.