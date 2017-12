Alegerile în PNL Constanța, poveste cu final cunoscut!

Alegerile pentru conducerea Organizației Județene Constanța a PNL sunt pe ultima sută de metri. Joi, 27 aprilie, aproximativ 700 de liberali din județ sunt chemați la Casa de Cultură din Constanța pentru a alege noua conducere locală. Un lucru este sigur: din 27 aprilie, liberalii vor avea un nou președinte. Cel actual, fostul deputat Gheorghe Dragomir, a renunțat să mai candideze pentru un nou mandat de președinte al Organizației Județene Constanța a PNL. A spus clar și răspicat de mai multe ori că vrea să facă un pas înapoi și să lase locul altuia, care să aducă un suflu nou, necesar reformării partidului. „Eu am dat tonul schimbărilor în partid. Înainte de alegerile parlamentare, am decis să nu mai vreau un nou mandat de deputat, pentru că am spus că e timpul să las locul altuia. La fel consider și acum, când se apropie alegerile pentru șefia Organizației Județene. E cazul, de asemenea, să fac un pas în spate. Asta nu înseamnă că voi pleca din organizație. Voi rămâne alături de viitorul președinte pentru întărirea organizației“, a declarat Dragomir, în urmă cu ceva timp.

CINE VREA SĂ FACĂ PARTE DIN BPJ

Cu numai câteva zile înainte de alegeri, la sediul filialei județene a PNL a fost bătută în cuie lista cu persoanele care vor candida în Biroul Politic Județean. Pentru postul de președinte și-au depus candidatura deputatul Bogdan Huțucă și consilierul local Mihaela Andrei. Pentru cele două posturi de prim-vicepreședinte s-au înscris trei liberali: Cătălin Anghel și Septimiu Bourceanu pentru prim-vicepreședintele care se va ocupa de Domeniul Strategii Politice și Comunicare, iar Vasile Delicoti pentru funcția de prim-vicepreședinte care va avea în gestiune Domeniul Politici Publice. Lista de candidați este completată de Mihaela Andrei, Ioan Solomon și George Scupra, care s-au înscris pentru funcția de vicepreședinte la Departamentul pentru Strategii și Relații Politice, Cătălin Anghel și George Muhscină pentru vicepreședinte la Departamentul Imagine, Comunicare, Relații cu mass-media și purtător de cuvânt, Cătălin Anghel, Adriana Arghirescu și Marian Crușoveanu pentru funcția de vicepreședinte la Departamentul pentru Politici Economice, Mediul de Afaceri, Dezvoltare Regională și Fonduri Europene, Robert Nicolae Șerban pentru postul de vicepreședinte la Departamentul pentru Politici Sociale, Relații cu Sindicatele, Patronate, Organizații neguvernamentale și Grupuri de cetățeni, Mihaela Andrei, Costică Mototolea, Ioan Solomon și Liviu Negoiță pentru postul de vicepreședinte la Departamentul pentru Politici privind Administrația Publică, Justiție, Siguranță Națională, Ordine Publică și Siguranța cetățeanului, George Niculescu și Eugen Silaghi pentru postul de vicepreședinte la Departamentul pentru Politici în Agricultură, Silvicultură, Mediu și Dezvoltare Rurală, Mihaela Andrei, Bogdan Bola, Ioan Mircea Popovici și Cristian Radu pentru postul de vicepreședinte care se va ocupa de Departamentul pentru Politici în Educație, Cercetare, Cultură, Culte, Minorități și Sport, respectiv Iulian Soceanu, care dorește funcția de vicepreședinte la Departamentul pentru Politici în Sănătate. În continuare, pentru funcția de membru s-au înscris Cătălin Anghel, Gabriel Iorga, Bogdan Bola, Marius Zăgăneanu, Eugen Silaghi, Valentin Stanciu, Ilmian Gafar, Marian Gălbinașu, Stelian Bucovală, Radu Bogdan Matei, Marian Crușoveanu, Ioan Mircea Popovici, Stelian Gima, Mugur Mitrana, Sorin Mocianu, Mihai Vîlceanu, Gheorghe Moldovan, Constantin-Cozmin Purcărea, Cristian Zahariuc, George Nicola, Marian Iordache, Ancuța Daniela Belu, Iulian Tudorache, Dorina Cicilia Șerbănescu, Petre Urziceanu, Marius Ștefan și Paraschiva Demirel Bobe, iar funcția de trezorier este râvnită de Marius Pricopie.

Analizând lista de candidați ai PNL, putem spune că zarurile pentru funcția de președinte sunt deja aruncate, iar Bogdan Huțucă este de departe favorit să preia funcția de președinte al Organizației Județene Constanța a PNL, în timp ce Mihaela Andrei are rol decorativ.