Alimente expirate și mult jeg la terase din stațiunea Mamaia!

15:29:53 / 13 Iulie 2017

protectia consumatorului

Dar de ce protectia consumatorului -OPC-( Politia nu are drept de control) nu vrea sa faca verificari la barurile de cartier, mai ales barul-hotel Rubin (fost Vanatoru) unde se face prostitutie, droguri, etc jegul este caracteristic si are program non-stop/ minorii si tineretul fara munca sunt bine primiti .