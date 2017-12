Amendată pentru că şi-a terorizat vecinii cu gunoaie şi mirosuri pestilenţiale

Locuitorii blocului L3 de pe Aleea Cameliei, din zona Tomis 3, au ajuns la capătul răbdării, nemaiputînd suporta mirosurile, zgomotele şi mizeria provocate de vecina lor, sora acesteia şi numeroasele animale pe care femeile le ţin în aparatament. După ce au discutat de mai multe ori cu preşedintele de Asociaţie, vecinii au decis să depună reclamaţii la toate instituţiile abilitate pentru a scăpa de hărmălaia animalelor şi de gunoaiele pe care Mărioara Vasile şi sora ei le depozitează în spatele blocului, în dreptul apartamentului în care locuiesc. În baza reclamaţiilor, inspectorii Direcţiei Corp de Control (DCC) din cadrul Primăriei Constanţa au efectuat ieri un control în zonă. “Din exterior se vede că în casă sînt crescute zeci de animale. În spatele apartamentului, care este situat la parter, au fost depozitate materiale de construcţii, deşeuri menajere, peturi, ghivece cu pămînt şi lemne care distrug spaţiul verde şi estetica blocului“, a declarat Marian Rîşnoveanu, şef serviciu în cadrul DCC. El a adăugat că proprietara apartamentului va fi sancţionată cu amendă contravenţională pentru două nereguli: distrugerea spaţiului verde din spatele blocului şi depozitarea pe spaţiul verde a deşeurilor. Cele două amenzi pot ajunge, în cuantum, la 20 milioane lei. “Vom sesiza Autoritatea de Sănătate Publică pentru modul în care sînt crescute animalele şi mai ales, pentru faptul că vecinii trebuie să suporte mirosurile îngrozitoare“, a mai spus Rîşnoveanu. “Nu putem nici măcar să deschidem geamul să ne aerisim apartamentele, pentru că vine un miros groaznic de la animalele pe care le creşte în casă. În plus, zgomotul pe care îl fac animalele este infernal“, a spus o vecină. Reprezentanţii Asociaţiei de Proprietari spun, de asemenea, că problemele cu proprietara “buclucaşă“ au început încă din 2005, aceasta avînd datorii de peste 160 de milioane de lei la întreţinere. Întrebată fiind cîte animale are în casă, femeia răspuns însă că are doar trei pisici şi doi cîini.