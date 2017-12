Știri pe scurt

Dobrogea Karate Cup Maritimo, ediția a III-a

Sâmbătă, la Maritimo Shopping Center, intrarea 2, de la ora 10.00, se va desfășura a III-a ediție a competiției "Dobrogea Karate Cup - Maritimo". Gazdele așteaptă un număr cât mai mare de spectatori care să urmărească un spectacol sportiv de calitate oferit de copii, cadeți, juniori, seniori și veterani. Karateka vor concura în stilul Shotokan, probele kata şi kumite, organizatorii mizând pe o prezență numeroasă, aproximativ 300 de concurenţi.

Handbalista Aurelia Brădeanu va juca la CSM Bucureşti

Aurelia Brădeanu, componenta naţionalei de handbal feminin a României, a semnat un contract valabil pe următoarele două sezoane cu campioana CSM Bucureşti, conform anunţului de ieri al clubului din Capitală. La cei 36 de ani, Aurelia Brădeanu a decis să continue handbalul de mare performanţă, încheind colaborarea cu Corona Braşov şi semnând, joi, un contract pe două sezoane cu campioana CSM Bucureşti. „Ultimele două sezoane am fost ursoaică, acum sunt tigroaică. Știu că va fi concurență mare la CSM București, dar eu sunt obișnuită cu astfel de situații. Voi da totul pentru a ne atinge obiectivele. Pentru echipă, venirea mea este un plus. Îmi doresc să-mi închei cariera cu o prezență în Final Four-ul Ligii Campionilor. Nu contează de ce adversare vom avea parte la tragerea la sorți a grupelor, trebuie să învingem pe toată lumea dacă dorim să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Brădeanu, care și-a început cariera în urmă cu 20 de ani, la Oltchim Rm. Vâlcea, după care a mai evoluat la Rapid Bucureşti, Gyor ETO şi Corona Braşov. Aurelia Brădeanu este componentă a naţionalei României, totalizând 15 prezenţe la turneele finale ale Campionatelor Europene, Campionatelor Mondiale și Jocurile Olimpice.

CSM Bucureşti şi HCM Baia Mare, în urna a doua valorică la tragerea la sorţi din LC la handbal feminin

Astăzi, la tragerea la sorți de la Viena, CSM Bucureşti, campioana României la handbal feminin, se va afla în urna a doua valorică pentru tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor, în timp ce vicecampioana HCM Baia Mare va fi tot în urna a doua valorică, dar pentru turneele preliminare ale competiţiei. CSM Bucureşti se va afla în urnă alături de echipele HC Vardar, Krim Ljubljana şi Thuringer HC, în prima urnă valorică vor fi formațiile FTC Budapesta, Buducnost, Larvik şi FC Midtjylland, în cea de-a treia - Rostov-Don, IK Savehof, Hypo Viena şi Podravka, iar în cea de-a patra - Fleury Loiret Handball, MKS Selgros Lublin şi cele două câştigătoare ale turneelor preliminare. Pentru locurile calificante în grupe din cele două turnee preliminare, care vor fi ocupate doar de prima clasată, se va lupta şi vicecampioana HCM Baia Mare. Echipa băimăreană a fost repartizată în urna a doua valorică înaintea tragerii la sorţi de vineri, alături de echipa norvegiană Glassverket. În prima urnă valorică se vor afla Gyor ETO şi Team Esbjerg, în a treia urnă vor fi BNTU BelAz Minsk şi Sercodak Dalfsen, iar în cea de-a patra - Radnicki Kragujevac şi Ankara Yenimahalle. Meciurile din faza grupelor vor începe la 16 octombrie, în timp ce turneele preliminare sunt programate la 12 și 13 septembrie. Turneul final al Ligii Campionilor este programat la 7 și 8 mai 2016, la Budapesta.

Minaur Baia Mare, în urna a cincea valorică la tragerea la sorţi din LC la handbal masculin

Campioana României la handbal masculin, Minaur Baia Mare, se va afla în urna a cincea valorică din şase pentru Grupele C şi D, la tragerea la sorţi pentru grupele Ligii Campionilor, programată azi, la Viena. Potrivit anunţului de forului european de profil (EHF), în conformitate cu noul regulament al Ligii Campionilor, în Grupele valorice A şi B se vor afla 16 echipe, iar în Grupele C şi D, de ranking inferior, 12 echipe, între care şi Minaur Baia Mare. Astfel, în vederea tragerii la sorţi de vineri, de la Viena, au fost formate opt urne valorice, iar pentru Grupele C şi D, şase urne valorice, campioana României, Minaur Baia Mare, aflându-se în urna a cincea. Componenţa urnelor pentru Grupele C şi D este următoarea: Naturhouse La Rioja, HC Metalurg (urna 1 valorică), HC Meşkov Brest, Skjern Handbold (2), Chekhovskie Medvedi, Motor Zaporoje (3), Futebol Clube do Porto, Kadetten Schaffhausen (4), Minaur Baia Mare, Vojvodina (5), Tatran Preşov şi câştigătoarea turneului preliminar (6). Grupele A și B vor avea câte opt echipe la start, câștigătoarele urmând să meargă direct în sferturi, iar următoarele cinci clasate să evolueze în optimile de finală. Grupele C și D vor avea șase formații la start, câștigătoarele grupelor urmând să întâlnească ocupanta locului al doilea din cealaltă grupă, într-un singur meci. Câștigătoarele acestor partide se vor alătura celorlalte zece formații din Grupele A și B în optimile de finală. Meciurile din grupe vor începe la 16 septembrie, în timp ce turneul preliminar, cu participarea a patru echipe, este programat la începutul lunii septembrie.

Serbia și Belarus sunt primele semifinaliste la EuroBasket Women 2015

Serbia și Belarus sunt primele echipe calificate în semifinalele Campionatului European de baschet feminin - EuroBasket Women 2015 -, în urma victoriilor înregistrate miercuri seară, la Budapesta, în sferturile de finală ale competiției pe care Ungaria o găzduiește împreună cu România. Serbia a dispus cu scorul de 76-63 de selecționata Turciei, în fața căreia și-a luat o frumoasă revanșă după eșecul suferit în aceeași fază a competiției la Campionatul Mondial din 2014, în timp ce Belarus a învins cu 68-66 reprezentativa Lituaniei, atingând penultimul act al competiției pentru prima oară în ultimii șase ani. Celelalte două sferturi de finală, Spania - Muntenegru și Franța - Rusia, s-au disputat aseară.

Ferrari a făcut o ofertă pentru Valtteri Bottas

Scuderia Ferrari a demarat negocierile cu echipa Williams pentru a-și asigura serviciile pilotului finlandez Valtteri Bottas, în vederea viitoarei ediții a Campionatului Mondial de Formula 1. Ferrari dorește să renunțe, la finalul acestui sezon, la colaborarea cu finlandezul Kimi Raikkonen, campionul mondial din 2007, pe care vrea să-l înlocuiască cu compatriotul său Valtteri Bottas. Problema o reprezintă, însă, o clauză din contractul dintre Bottas și Williams, care îi permite team-ului britanic să-l păstreze pe finlandez și în 2016. Ferrari le-a propus celor de la Williams suma de 4 milioane de euro pentru a-l elibera pe Bottas, în cazul în care contractul lui Raikkonen nu va fi prelungit. Conform „Bild“, Frank Williams, patronul echipei britanice, a refuzat oferta Scuderiei, anunțându-i pe italieni că nu este dispus să renunțe la pilotul său pentru mai puțin de 15 milioane de euro.

Carey Price, MVP-ul sezonului în NHL

Carey Price (27 de ani), portarul echipei Montreal Canadiens, a devenit primul goalkeeper din istoria ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheață (NHL) care cucerește patru trofee individuale într-un singur sezon. Price a fost desemnat cel mai valoros jucător (MVP) al ediției 2014-2015 din NHL, după ce a condus-o pe Montreal Canadiens în cel mai bun sezon regulat din ultimii 26 de ani. El a înregistrat o medie impresionantă de 1,96 goluri încasate pe meci, cu 93,3% dintre lovituri apărate, și a câștigat 44 de meciuri, nou record pentru un portar al celei mai titrate francize din istoria NHL. Canadianul a mai fost desemnat și cel mai bun portar al sezonului, fiindu-i acordate alte două trofee: cel pentru cel mai util jucător al echipei sale și cel atribuit celui mai bun jucător al sezonului, ales de colegii săi din NHL. Price a împărțit trofeul acordat celui mai bun portar al ligii cu Corey Crawford, de la Chicago Blackhawks, câștigător al Cupei Stanley 2015. În ancheta pentru titlul de cel mai bun jucător, Price a primit 1.498 puncte și i-a devansat categoric pe Alex Ovechkin (Washington Capitals, 888p) și John Tavares (New York Islanders, 739p). Ovechkin s-a consolat cu trofeul „Maurice Richard”, acordat celui mai bun marcator al sezonului, pe care l-a obținut pentru a cincea oară în carieră și a treia oară consecutiv, în timp ce Jamie Benn (Dallas Stars) a primit trofeul „Art Ross”, decernat jucătorului cu cele mai multe puncte acumulate pe parcursul sezonului.

Chris Froome a lipsit de la un control antidoping în acest an

Rutierul Chris Froome (Sky) a declarat că a lipsit de la un control antidoping în acest an, în timp ce se afla în vacanţă în Italia împreună cu soţia sa. „Da, am lipsit de la un control antidoping. În prima zi a vacanţei noastre acolo, oficialii s-au prezentat la ora 7 dimineaţa şi responsabilii hotelului le-au refuzat accesul în camera noastră. De asemenea, au refuzat să îi lase să mă contacteze. La micul dejun, ne-au spus că am fost căutat pentru controlul antidoping, dar au precizat că politica hotelului nu permite nimănui să deranjeze clienţii”, a explicat Froome. Cicliştii, care pot fi testaţi antidoping în orice moment şi trebuie să anunţe orice deplasare, au dreptul să lipsească de două ori de la controale pe parcursul unui an. Dacă depăşesc această limită, ei riscă doi ani de suspendare. „În acest caz, îmi asum responsabilitatea. Ar fi trebuit să fiu mai prevăzător şi să le spun clar responsabililor hotelului că oficialii care efectuează controalele antidoping pot veni la mine. Este vina mea că nu am fost testat”, a mai afirmat Froome.