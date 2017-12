”Năstase poate influența deciziile PSD”

23:40:42 / 23 August 2014

DA BINE

Nu e de negat ca are o experienta si cultura politica, dar cu ce i-a folosit pt ca Romania este codasa Europei natalitatea este fff scazuta romanii nu au locuri de munca totul e pe butuci in tara asta unde cultura si multe altele s-au degradat simtitor....Concluzia este ca mai bine lipsa...sa-si mai incerce si altii norocul in politica..poate poate vor veni si cei carfe trebuie...