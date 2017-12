Tenismanul român Andrei Pavel şi-a anunţat retragerea din activitate, după ce a abandonat partida cu Andy Murray din primul tur de la Australian Open, din cauza durerilor la spate. “Nu mai vreau să îmi risc sănătatea doar pentru a evolua încă un turneu. Nu vreau să fiu nevoit să mă operez din nou. Fac 35 de ani peste o săptămînă şi nu sînt Lance Armstrong”, a spus sportivul român, care a fost al doilea cel mai bătrîn jucător participant la acest turneu după francezul Fabrice Santoro. Pavel a precizat că problema de sănătate care l-a determinat să abandoneze la Australian Open, este o recidivă a unei leziune pe care o are de aproximativ opt ani, suferind de o deplasare a unei vertebre: “Eu am această problemă de aproximativ opt ani. În octombrie anul trecut am făcut unele examene şi spatele meu era în regulă. De aceea am vrut să mai joc pentru un ultim sezon, să evoluez în turneele de Grand Slam şi să mă retrag la turneul de la Bucureşti. Dar nu se întîmplă întodeauna aşa cum doreşti. Durerea este încă acolo. Azi m-am simţit rău şi nu am putut merge mai departe”. Constănţeanul a abandonat în setul secund al meciului disputat în faţa britanicului Andy Murray, la scorul 3-6, 1-3. Andrei Pavel şi-a început cariera de profesionist în 1995 şi a cîştigat trei turnee în carieră. Cea mai bună clasare a sa în clasamentul ATP s-a consemnat în 2004, atunci cînd Pavel a ocupat locul 13 mondial. El nu a mai jucat din februarie 2008 şi este în prezent pe locul 1.141 ATP.

Pavel a marcat istoria tenisului pentru un episod ce s-a întîmplat în timpul sfertului de finală jucat la Roland Garros, în 2002, în compania lui Alex Corretja. După ce meciul a fost întrerupt, din cauza ploii, jucătorul român a făcut o scurtă vizită, cu maşina personală, în Germania pentru a fi alături de soţia sa, care a născut un băieţel. După ce şi-a văzut fiul, şi-a sărutat soţia şi a condus toată noaptea pentru a reveni a doua zi de dimineaţă şi a termina sfertul de finală de la Paris. Pavel a ajuns atunci la intrarea complexului de la Roland Garros la ora şase dimineaţa şi a fost nevoit să-l implore pe agentul de pază pentru a-l lăsa să intre în arenă. Omul de securitate nu a crezut iniţial că Pavel este jucător de tenis şi i-a spus: “Tu eşti un jucător? Şi eu sînt Papa”.

Hănescu - mai departe, Sorana Cîrstea - out!

Victor Hănescu s-a calificat în turul secund la Australian Open, după ce i-a supravieţuit cehului Jan Hernych, într-un meci întins pe durata a patru ore şi 12 minute! Românul a revenit spectaculos în faţa cehului şi s-a impus la final, în cinci seturi, cu 3-6, 3-6, 7-6 (9/7), 7-6 (7/4), 8-6. Hănescu va juca în turul secund cu israelianul Dudi Sela, care a trecut de germanul Rainer Schuttler, cu 1-6, 6-2, 6-4, 6-4. În schimb, Sorana Cîrstea a suferit o înfrîngere surprinzătoare în runda inaugurală de la Antipozi, fiind învinsă de unguroaica Melinda Czink (Ungaria), scor 2-6, 2-6. Ieri s-au încheiat confruntările din turul inaugural. Favoriţii au mers “ceas”, cu excepţia care confirmă regula: poloneza Agnieszka Radwanska (fav. nr. 9) fiind eliminată de ucraineanca Kateryna Bondarenko (7-6, 4-6, 6-1). România mai are trei sportivi calificaţi în turul secund: Monica Niculescu, Edina Gallovits şi Victor Hănescu.