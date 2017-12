Antrenori noi pentru Borussia Dortmund și FC Sevilla, AS Monaco mizează pe continuitate

Olandezul Peter Bosz a preluat banca tehnică a echipei germane Borussia Dortmund, care în urmă cu o săptămână a renunțat la serviciile antrenorului Thomas Tuchel. Bosz are 53 de ani și a pregătit în ultimul sezon formația olandeză Ajax Amsterdam. În cariera sa de tehnician, Bosz le-a mai antrenat pe De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse Arnhem sau Maccabi Tel Aviv. În cariera sa de jucător, Bosz a evoluat și în Germania, la Hansa Rostock, în anul 1998. Sub conducerea lui Bosz, Ajax Amsterdam a ajuns până în finala Europa League din acest sezon, pierzând trofeul în fața lui Manchester United.

Bosz a părăsit după doar un sezon pe Ajax Amsterdam, echipă cu care avea doi ani de contract. Oficialii clubului german au fost de acord să achite suma de reziliere a contractului cu Ajax pentru Bosz, însă cuantumul nu a fost precizat.

Borussia Dortmund a fost antrenată timp de două sezoane de Thomas Tuchel, însă a câștigat un singur trofeu în această perioadă, Cupa Germaniei. În campionat, Borussia nu a pierdut vreun meci pe teren propriu în cei doi ani sub conducerea lui Tuchel.

EDUARDO BERIZZO, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI FC SEVILLA

Antrenorul argentinian Eduardo Berizzo, care s-a despărțit recent de Celta Vigo, a ajuns la un acord de principiu cu FC Sevilla, pentru următoarele două sezoane, a anunțat clubul andaluz într-un comunicat, menționând că semnarea acordului va avea loc în următoarele zile. Tehnicianul sud-american, în vârstă de 47 ani, fost secund al compatriotului său Marcelo Bielsa la cârma selecționatei statului Chile (2007-2010), i-a succedat în 2014 lui Luis Enrique la cârma echipei Celta Vigo.

Eduardo „Toto” Berizzo s-a clasat pe locul 8 în ediția 2015 a campionatului spaniol cu gruparea galiciană, iar apoi pe poziția a 6-a în 2016. El a lăsat-o pe Celta pe locul 13 în ediția 2016-2017 a campionatului spaniol, după ce gruparea din Vigo a dat prioritate participării la competiția Europa League, unde ajuns până în semifinale, fiind eliminată de Manchester United, viitoarea câștigătoare a trofeului.

Berizzo îi succede pe banca tehnică a echipei din Sevilla unui alt argentinian, Jorge Sampaoli, care a preluat conducerea selecționatei țării sale. FC Sevilla, ocupanta locului 4 în Primera Division, va disputa în luna august play-off-ul pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor.

LEONARDO JARDIM ȘI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AS MONACO

Antrenorul portughez Leonardo Jardim și-a prelungit până în 2020 contractul cu echipa AS Monaco, a anunțat campioana Franței și semifinalista Ligii Campionilor în acest sezon. Tehnicianul lusitan a sosit la gruparea din Principat în 2014 și este unul dintre elementele de bază ale proiectului lui AS Monaco, bazat pe promovarea tinerelor talente. AS Monaco a reușit, astfel, să păstreze „unul dintre cei mai buni antrenori din fotbalul european, în ciuda solicitărilor” venite pe adresa acestuia, a precizat la rândul său vicepreședintele clubului, Vadim Vasiliev.

Ultimul dintre cele trei sezoane ale lui Jardim la conducerea tehnică a lui AS Monaco s-a încheiat în apoteoză, prin câștigarea titlului de campioană a Franței în fața puternicei formații Paris Saint-Germain, dar și cu un loc în careul de ași din Champions League.

Antrenorul portughez, în vârstă de 42 ani, a obținut probabil o creștere salarială, dar și garanția că echipa sa nu va fi slăbită prin plecarea unor jucători de bază. Dacă Bernardo Silva s-a transferat deja la Manchester City, un alt jucător-cheie al sezonului, golgeterul și căpitanul Radamel Falcao, și-a prelungit recent contractul până în 2020.

Dacă alți jucători ar putea pleca, rămânerea lui Jardim ar urma să o ajute pe AS Monaco să-și păstreze „briliantul”, atacantul în vârstă de 18 ani Kylian Mbappe, dorit de toate marile forțe ale fotbalului european și al cărui eventual transfer ar putea depăși 100 milioane euro.