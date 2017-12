Astăzi, FC Farul joacă un amical în Bulgaria

Aflată într-un stagiu de pregătire la Sofia, în Bulgaria, FC Farul va susţine astăzi un prim joc de verificare. Constănţenii vor întîlni, de la ora 10.00, formaţia bulgară Vihar-Vadislav, care evoluează în ligile inferioare. “Sînt foarte mulţumit de condiţiile pe care le avem în Bulgaria. Am ales să plecăm din Constanţa pentru că era extrem de cald. Nu ştiam prea multe despre Lokomotiv Plovdiv înaintea turului, dar am observat că au cîţiva jucători foarte buni. Regret foarte mult că am ratat acea lovitură de pedeapsă, care ne-ar fi oferit ocazia să cîştigăm la o diferenţă mai mare. Chiar dacă am învins cu 2-1, cred că şansele sînt egale“, a spus antrenorul Momcilo Vukotic.