Atenție șoferi! Trafic restricționat pe bulevardul Tomis!

15:07:22 / 28 Noiembrie 2017

Proteste

Am avut placuta ocazie sa reusesc parchez in zona pietei centrale si sa observ repetitia pentru prima parada organizata in mai bine de jumatate de secol in Constanta. M-a mirat foarte mult de mult ca faptul ca de la Capitol pana la Nikos (Negru Voda) mai fiecare constantean s-a aratat deranjat de repetitie, si-a bagat si scos XXXXXX...., fiecare agent rutier a fost apostrofat pentru blocaje, militarii de langa tehnica au fost jigniti de comentariile cafegiilor de la terasele de langa sala sporturilor care au trebuit sa-si lase masinile in alte zone. Ma intreb de ce oare mai organizam asa ceva (parada) sau chiar ziua nationala daca tot ne deranjeaza aproape pe fiecare?? Mai bine niste care alegorice si atmosfera de carnaval, nu??? Si asta pe 23 august... La intoarcere cred ca am adaugat cel mult 10 minute in plus in trafic si am constatat ca sunt multi conducatori auto care nu cunosc regulile de circulatie cand traficul este dirjat de agentii rutieri indeosebi la Tomis cu Mamaia. Claxonul si injuraturile nu ajuta prea mult.