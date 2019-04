Au exasperat Europa cu Brexit-ul!

Nu există niciun motiv pentru o nouă amânare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, în condițiile în care situația din țară nu se va schimba, a declarat vineri cancelarul austriac Sebastian Kurz, relatează site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax. "Noi, ca și Uniunea Europeană, am stabilit foarte clar data limită și nu există niciun motiv a extinde acea dată", a declarat Kurz. "Poate doar dacă situația din Marea Britanie se va schimba, însă deocamdată nu am ajuns în punctul ăla", a adăugat acesta. Premierul britanic Theresa May i-a trimis, vineri, o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care îi cere o amânare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană până pe 30 iunie.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.