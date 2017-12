Aurul și argintul sunt cei doi câștigători în urma Brexitului

Numărul investitorilor care au început să se uite tot mai atent la aur şi argint a crescut în ultimele zile, metalele preţioase fiind socotite investiţii fezabile pe termen lung.

După creșterea inițială, prețul aurului s-a stabilizat într-un interval care variază cu plus sau minus 30 de dolari săptămâna aceasta, arată o analiză a băncii de investiţii Saxo Bank, care evidenţiază că panica inițială care a urmat votului privind Brexit s-a diminuat pe pieţe, dar că nervozitatea încă persistă. Acțiunile rămân cu o valoare redusă, mai ales în zona euro, în vreme ce cererea de titluri guvernamentale crește, odată cu numărul de titluri suverane tranzacționate sub sau la valoarea zero.

Cererea de contracte futures pe aur a crescut și ea, în pofida marjei extinse, cu un interes în creștere cu 8.5%, adică cel mai ridicat nivel din 2011 încoace.

După votul asupra Brexit și discursul moderat al Rezervei Federale de săptămâna trecută, piața a renunțat la orice speranță de a vedea dobânda crescută în SUA în 2016. De fapt, o scădere este privită acum mai favorabil decât o creștere, asta cel puțin până în februarie 2017.

Cu piețele de acțiuni în revenire, aurul a încercat să crească, dar tot ce a reușit până acum a fost să primească o corecție minoră. Acest lucru a oferit argintului o șansă bună de a reduce diferența, iar zilele acestea metalul alb a ajuns deja la nivelul de vinerea trecută. Argintul nu mai e atât de ieftin cum a fost, dar va continua să performeze bine, dacă va persista și curentul bull pe piețe, apreciază banca de investiţii.

Cea mai mare amenințare asupra aurului și argintului acum este propriul succes. Cochetând cu 1.305 dolari/uncie, aurul încă testează niveluri ca 1.292 dolari/uncie sau chiar 1.250 dolari/uncie. Investitorii așteaptă pregătiți o nouă corecție, adică o nouă oportunitate de a cumpăra. “Ne menținem părerea că aurul a „sărit” 50-70 dolari în preț, ceea ce ar însemna că ne putem aștepta ca prețul să încerce să ajungă chiar la 1,400dolari/uncie, nivelul cel mai ridicat din 2014 încoace”, conchide Saxo Bank.