Societatea Română de Cardiologie (SRC) şi Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) au semnat, ieri, un acord pentru demararea campaniei naţionale de prevenţie a bolilor cardiovasculare „Avem grijă de inima ta!”, care include şi un spot video. Campania are la bază imperativul “Prevenim ca să nu fie nevoie să intervenim” şi are în centrul său şi interesul pentru un stil de viaţă modern şi sănătos, cu atât mai mult cu cât “statisticile medicale afirmă că bolile cardiovasculare reprezintă cauza decesului a 42% din bărbaţii europeni şi a 55% din populaţia feminină a continentului, iar programele de prevenţie sunt recunoscute drept cel mai important mijloc de combatere a decesului prematur”, potrivit SRC. Campania va demara, azi, la Ateneul Român din Bucureşti, cu un spectacol de gală. Cu acest prilej va avea loc lansarea Fundaţiei Române a Inimii, fundaţie al cărei membru de onoare este Mircea Lucescu, dar şi aniversarea unui an de la constituirea Forumului Naţional de Prevenţie a Bolilor Cardiovasculare. Campania se va derula pe o perioadă iniţială de cinci ani, scopul principal fiind ca, în această perioadă, să se reducă mortalitatea cardiovasculară cu 10%.