Avem și bomboane pe coliva economică!

Guvernul ar trebui să pregătească ţara pentru o nouă criză economică, iar o remaniere a Executivului este absolut necesară, pentru ca ministerele să fie preluate de profesionişti, a declarat deputatul independent Remus Borza, citat de agerpres.ro - „Toate marile crize din ultima sută de ani au debutat în SUA. Anul acesta, am avut trei avertismente. Corecţiile de la bursa americană din ianuarie, februarie şi de săptămâna trecută nu sunt deloc întâmplătoare. Toţi cei trei indici bursieri de pe Wall Street, Nasdaq, S&P şi Dow Jones, s-au depreciat cu peste 10%, alimentând speculaţiile că va urma o perioadă îndelungată de turbulenţe. Economia globală e un mare balon de săpun, care, în curând, se va sparge“. Conform Fondului Monetar Internațional (FMI), datoria globală este de 164.000 miliarde dolari, iar potrivit Institute of International Finance (IIF), totatul datoriei publice şi private, la nivel global, este de 247.000 miliarde dolari, reprezentând 318% din PIB-ul mondial. „Cele mai multe țări, și chiar şi cele dezvoltate, sunt supraîndatorate. Sunt în circulaţie titluri de peste 300.000 miliarde dolari, care de mult nu mai au nicio acoperire în aur sau valute. Tendinţele inflaţioniste cu care se confruntă şi România, creşterea dobânzilor (Rezerva Federală a SUA a majorat dobânda de referinţă la 2,25%), toate astea sunt elemente care vor alimenta criza de lichiditate“, a continuat Borza. În opinia sa, odată cu creşterea dobânzilor, investitorii vor fi tentaţi să-şi investească banii în obligaţiuni, retrăgându-i din pieţele de capital, care, evident, se vor prăbuşi - „Avem o supraevaluare a acţiunilor companiilor americane, datorii suverane ale ţărilor europene (Grecia, Italia), maxime istorice înregistrate în ultimii doi ani, atât la burse, cât şi în pieţele imobiliare... se anunţă sfârşitul balului. Iar bomboana de pe colivă este războiul comercial dintre SUA și China și Europa“. Evident, nici în România nu sunt prea roz lucrurile, a amintit Borza - „Am construit bugetul pe o creștere economică de 5,5%. Dar ea nu va sări de 4%. Nu vom colecta nici veniturile prognozate la 287 miliarde lei. Ce ne facem, că deja am angajat cheltuieli de 314 miliarde lei, preponderent pe salarii, pensii și ajutoare sociale? Și-n 2018 vor fi sacrificate investițiile. Guvernul se împrumută din ce în ce mai greu și la costuri tot mai mari, ba chiar a intrat deja în rezervele băncii centrale, ca să finanțeze datoria publică (cea externă a ajuns la valoarea record de 98 miliarde euro!)“.