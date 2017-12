Avem statutul elevului. Nu și al profesorului…

Secretarul de stat din Ministerul Educației, Gabriel Ispas, a evidențiat una din ciudățeniile sistemului de învățământ românesc, care constă în faptul că elevii au de anul trecut un statut aprobat care le garantează drepturile și le stabilește clar responsabilitățile, dar activitatea profesorilor nu este reglementată în aceeași manieră. "Este evident că avem nevoie de un set de reguli pe care să le respectăm în învăţământul preuniversitar, însă consider că sunt necesare mai multe etape pe care le-am discutat şi astăzi cu reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor. Este foarte important să vedem ce vrem noi de la şcoală, de la profesori şi modul în care înţelegem să ne raportăm. Nu doar o chestiune strict formală pe care să o tot modificăm din an în an şi trebuie să stabilim care este setul de valori. În legislaţie, avem partea disciplinară versus partea de etică. Pe partea de etică, eu cred că trebuie să intervenim un pic şi în Legea Educaţiei. Trebuie să avem elemente de lege primară în Legea Educaţiei ca, după aceea, aplicarea să fie foarte uşoară şi uniformă în tot sistemul", a declarat Gabriel Ispas, pentru Mediafax.

Codul de etică pentru profesori urmează să fie pus la punct de Ministerul Educaţiei după ce a tot fost dat la o parte de mai multe conduceri ale instituţiei. Prima dată, un astfel de cod de etică a fost pus în dezbatere publică în anul 2013. În decembrie 2016 a fost pus din nou spre consultare de către fostul ministru al Educaţiei Mircea Dumitru, dar fără finalitate. Și reprezentanţii elevilor speră ca acest cod să se materializeze cât mai repede deoarece se simte din ce în ce mai mult nevoia lui în şcoala românească.