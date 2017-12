Averea Elenei Udrea, sub sechestru asigurător

Elena Udrea continuă să primească vești proaste. După ce miercuri a ajuns din nou în spatele gratiilor, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus, vineri, sechestru asigurător pe mai multe imobile și pe câteva milioane de lei din averea "blondei de la Cotroceni". Măsura a fost luată de anchetatori și în cazul celorlalți inculpați din dosarul "Gala Bute". Afirmația a fost făcută de Marius Striblea, avocatul protejatei lui Traian Băsescu. Întrebat dacă dispozițiile procurorilor vizează și celebra moșie de la Nana, acesta a răspuns că nu a văzut ca în documentul respectiv să fie menționat acel teren, precizând că Elena Udrea se aștepta la demararea acestei proceduri. La sediul DNA au fost aduși vineri, pentru audieri, Elena Udrea, ex-preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, dar și fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, cercetat sub control judiciar în aceeași speță.

MITĂ DUSĂ LA MINISTER? În presa centrală au apărut informații - ce citează probatoriul pentru cererea de arestare a Elenei Udrea - potrivit cărora o parte din presupusa mită primită de aceasta ar fi fost adusă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului într-o geantă. "La data de 06.10.2011, inculpatul Gardean Adrian şi (...) s-au deplasat la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, având asupra lor suma de 900.000 euro într-o geantă de voiaj de culoare neagră. Gardean Adrian a intrat singur în clădire, accesul fiind realizat de către Nastasia Gheorghe, şi s-a deplasat la cabinetul secretarului general. Cei doi au intrat singuri într-o sală de şedinţe aflată în vecinătatea biroului, iar Gardean Adrian i-a înmânat lui Nastasia Gheorghe geanta, indicând totodată care este conţinutul acesteia. Nastasia Gheorghe a consultat situaţia alocărilor bugetare pentru cele două societăţi şi a cerut lui Gardean Adrian ca, în contul diferenţei datorate, să încheie un contract de sponsorizare în valoare de 3 milioane RON pentru „Gala Bute“ cu o societate administrată de Rudel Obreja. În acest context, Nastasia Gheorghe a afirmat că plata acestei sume reprezintă o problemă personală a ministrului, căreia trebuie să îi găsească o rezolvare. Ulterior, Nastasia Gheorghe a înmânat geanta ministrului Udrea Elena Gabriela, în cabinetul acesteia, comunicându-i provenienţa şi suma care se găsea în interior, şi i-a adus la cunoştinţă înţelegerea referitoare la sponsorizarea societăţii administrate de Rudel Obreja în contul diferenţei", ar fi scris procurorii în probatoriu.

AVEREA ELENEI UDREA Potrivit declaraţiei de avere depuse în iunie 2014, Udrea deţine, din 2013 şi 2014, 9 terenuri intravilane în Bucureşti, conform actului de partaj, dar și 18 terenuri agricole, în judeţul Călăraşi, dobândite prin vânzare-cumpărare. Udrea a achiziționat pământuri în comunele Suhatu, Nana, Gurbăneşti şi Săruleşti, din judeţul Călăraşi, în total 420.665 mp. Elena Udrea a dobândit în 2013 şi două case în Bucureşti şi două autoturisme Fiat şi Mercedes. De asemenea, Udrea menţionează în declaraţia de avere că are bijuterii din aur şi argint în valoare de 100.000 de euro. În precedenta declaraţie de avere, avea trecute bijuterii de 50.000 de euro. Udrea a vândut în 2014 şi două imobile, cu 255.000 euro, dar şi un autoturism Porsche Cayenne, cu 5.000 de euro. Ea are mai multe conturi şi depozite bancare, de aproximativ un milion de lei şi 85.900 de euro. De asemenea, Udrea este creditor şi finanţator la mai multe persoane şi firme, printre care Agro Green Nana, cărora le-a acordat împrumuturi de 2.217.360 de lei şi 380.000 de euro, şi nu are datorii. În declaraţia de avere, Udrea mai arată că a obţinut venituri, din funcţia de deputat, de 58.900 de lei, dar şi 460.000 de euro din partajul cu Dorin Cocoş. Ea este asociat unic la Agro Green Nana şi asociat la alte firme: Bai Boghiş SRL, Tim Rail Cargo SRL şi Rail Operator Cereal SRL.

Amintim că Elena Udrea a fost arestată preventiv miercuri, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis pe numele ei mandat pentru 30 de zile, în dosarul "Gala Bute". Decizia nu este definitivă, contestaţia Elenei Udrea urmând să se judece tot la instanţa supremă.