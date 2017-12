Axiopolis Cernavodă, învinsă la Fântânele!

Sâmbătă, în Liga a IV-a la fotbal, au avut loc partidele contând pentru etapa a 30-a, în care am consemnat o mare surpriză: liderul autoritar al clasamentului, Axiopolis Cernavodă, a ratat ocazia de a-și asigura din punct de vedere matematic primul loc în competiția seniorilor, fiind învins cu scorul de 3-1 de ocupanta poziției a 13-a, Viitorul Fântânele. Un rezultat care doar amână deznodământul anunțat mai sus, probabil până marți, când Axiopolis va disputa la Cernavodă restanța cu CS Eforie din etapa a 27-a. Se joacă de la orele 16.00 (juniorii) și 18.00 (seniorii), tot pentru ziua de marți fiind reprogramate și alte două restanțe: CS Agigea - Farul Tuzla (etapa a 28-a) și Victoria Mihai Viteazu - CSO Ovidiu (etapa a 27-a).

Iată rezultatele etapei a 30-a: Voința Valu lui Traian - Știința Poarta Albă 1-4 (la juniori: 2-5); CS Mihail Kogălniceanu - Gloria Băneasa 4-5 (la juniori: 4-0); Unirea Topraisar - Farul Tuzla 3-1 (la juniori: 7-1); CS Agigea - Sparta Techirghiol 4-0 (la juniori: 6-1); Viitorul Fântânele - Axiopolis Cernavodă 3-1 (la juniori: 3-3); CFR Constanța - CSO Ovidiu 5-3 (la juniori: 12-0); Portul Constanța - Dunărea Ostrov 1-0 (la juniori: 7-0); CS Eforie - Avântul Comana 3-3 (la juniori: 0-3); Victoria Cumpăna - Victoria Mihai Viteazu 1-6 (la juniori: 1-5). Clasament seniori: 1. Cernavodă 75p/29j; 2. Agigea 62p/29j; 3. Băneasa 59p. Clasament juniori: 1. CFR 88p (golaveraj 279-9); 2. Portul 72p/29j; 3. Cernavodă 64p/29j.

În Liga a V-a la fotbal, la sfârșitul săptămânii trecute s-a jucat etapa a 25-a, încheiată cu următoarele rezultate: Perla Murfatlar - CS Năvodari 0-2; Viitorul Pecineaga - Recolta Nicolae Bălcescu 3-2; Speranța Nisipari - Gloria Seimeni 14-2; Gloria Albești - Litoral Corbu 6-1; Danubius Rasova - Voința Siminoc 3-4; Voința Săcele - Castelanii Castelu 5-2; Viitorul Cobadin - Atletic 2 Mai 3-3; CSȘ Medgidia - Dacia Mircea Vodă 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Clasament: 1. Năvodari 66p; 2. 2 Mai 58p; 3. Albești 53p.

ÎNCEPE CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEȚ

Marți va debuta faza pe județul Constanța din cadrul Cupei României la fotbal, ediția 2016-2017. La competiție vor participa cele 18 formații din Liga a IV-a plus echipele din Liga a V-a și Liga a VI-a care au dorit să se înscrie. Din păcate, numărul acestora din urmă este foarte redus: două din Liga a VI-a (Trophaeum Adamclisi și AS Carvăn) și două din Liga a V-a (CS Năvodari și Castelanii Castelu). În primul tur vor juca doar formațiile din Liga a V-a și Liga a VI-a plus opt echipe din Liga a IV-a (situate mai jos de locul 10).

Iată programul partidelor, care vor începe la ora 17.30: Victoria Cumpăna - Sparta Techirghiol; Voința Valu lui Traian - Avântul Comana; Știința Poarta Albă - CFR Constanța; Trophaeum Adamclisi - AS Carvăn; CS Năvodari - Viitorul Fântânele; Castelanii Castelu - Portul Constanța (se joacă la Nisipari). Învingătoarele din aceste șase partide și celelalte 10 echipe din Liga a IV-a vor evolua în turul următor al competiției, optimile de finală.

