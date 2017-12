Bacalaureat 2017, la Constanța: unități cu 0 promovabilitate, 5 elevi de 10

18:06:24 / 10 Iulie 2017

La Medgidia ...

La ,,Colegiul'' Tehnologic Nicolae Titulescu , din 121 de absolventi , au luat BAC-ul doar doi elevi : unul cu media 6,10 si altul cu 6,30 ! Copiii nu prea au invatat pentru ca s-au pregatit tot anul scolar pentru spectacole de muzica si dansuri populare si de zdranga-zdranga la chitara . Au facut si ceva design si prezentare de moda , dar si figuratie la pregatirea BAC-ului . Totusi , costumatia de la sfarsit de an scolar si banchetul au fost misto . Directoarea pensionara , a iesit cel mai bine in poze . ISJ-ul s-o pastreze pe functie , pana mileniul urmator ! Succesuri !