Bacterii radioactive, contra cancerului pancreatic

Bacteriile listeria, transformate pentru a deveni radioactive, s-au dovedit promiţătoare în tratamentul cancerului pancreatic, infectând selectiv celulele canceroase ale acestui organ, în cadrul unui studiu realizat pe şoareci, ale cărui rezultate au fost publicate luni. Aceste bacterii, care permit un tratament radiologic ţintă, au redus considerabil numărul de metastaze la şoarecii modificaţi genetic pentru a dezvolta o formă agresivă de cancer pancreatic, asemănător celui uman. În plus, ţesuturile sănătoase au fost lăsate intacte, precizează autorii acestui studiu publicat în Statele Unite, în ”Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS). ”Ne simţim încurajaţi, întrucât am putut să reducem cu 90% numărul de metastaze cu prima serie de teste”, a declarat Claudia Gravekamp, profesor de microbiologie şi imunologie la Facultatea de Medicină Albert Einstein din New York, principalul autor al studiului. ”Cu un plus de îmbunătăţiri, abordarea noastră are potenţialul de a deschide calea spre o nouă eră în tratamentul cancerului metastazat la pancreas”, a adăugat ea.

SIMPTOME PUŢINE Cancerul pancreatic este unul dintre cancerele care provoacă cele mai multe decese, şansele de supravieţuire pe o durată de cinci ani după diagnosticare fiind de doar 4%. Potrivit National Cancer Institute (NCI) din Statele Unite, 45.220 cazuri noi de cancer pancreatic vor fi diagnosticate în acest an în SUA şi 38.460 de persoane vor muri de această boală. Singurul tratament împotriva acestui tip de cancer constă în metoda chirurgicală, însă tumora trebuie să fie descoperită foarte devreme, înainte să se propage la alte organe şi să facă metastaze. Însă cancerul de pancreas este foarte rar detectat în forma sa incipientă, întrucât în stadiile precoce provoacă foarte rar simptome notabile, îngălbenire a pielii, dureri, scădere în greutate şi oboseală.

Noua abordare testată pe şoareci a rezultat din observarea, vreme de mai mulţi ani, a unei forme de bacterie listeria, slăbită în laborator, care a fost capabilă să infecteze celulele canceroase, distrugându-le foarte repede, dar nu şi celulele sănătoase. În celulele canceroase, reacţia sistemului imunitar este foarte slabă, permiţând bacteriei să supravieţuiască, au explicat oamenii de ştiinţă.