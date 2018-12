Băncile ne țin săraci. Fake news? La mulți ani & merry X-Mas!

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, nu a venit marţi la şedinţa Comisiei Economice din Senat, însă a trimis o scrisoare în care menţionează că nu participă la o discuţie provenind din ştiri false, a anunţat preşedintele Comisiei, Daniel Zamfir - „Cu zece minute înainte să intrăm în sală am primit o scrisoare de la guvernatorul BNR, pe mail, în care ne-a anunţat că el consideră că participarea la discuţii născute din ştiri false, fără nicio legătură cu realitatea, nu este oportună. BNR nu doreşte să se implice în dezbateri politice şi consideră că este în folosul societăţii ca ele să aibă loc fără presiuni şi fără conotaţii acuzatoare. Ne-a urat la mulţi ani, sărbători fericite şi aşa mai departe“. Zamfir a precizat că nu avea de gând să facă politică, ci să discute pe marginea comentariilor pe care BNR le-a făcut în legătură cu sistemul financiar-bancar, în raportul asupra stabilităţii financiare - „Acolo, BNR consideră că opt bănci au avut o strategie comună ca să ţină România într-o stare de subdezvoltare. Adică deliberat nu au dorit să finanţeze economia. Nu este vorba de nicio ştire falsă, de nicio opinie care nu are nicio legătură cu realitate. E adevărat că într-o postare de-a mea pe Facebook am făcut referire şi la un material din Ziarului Financiar; dar acel articol doar traduce din banchereză, adică din limba folosită de BNR, în română, pe înțelesul tuturor“.