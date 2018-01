Băsescu: Câineşte, mă uit la PNL ca la o soluţie de alianţă, cu mine premier

08:11:46 / 28 Noiembrie 2016

VREAU SA FIU PREMIER

Am ajuns sa nu ne mai miram de nimic . Politica si politicianismul romanesc demonstrea ca imposibilul pete devein oricand posibil si pardon, invers . Ce ia trebuit marelui om de stat ( daca eram in " video " aratam cu destele ca parlamentarii ca e vorba de ghilimele ) Basescu , sa dispretuiasca , sa minimalizeze PDL-ul si sa-l paraseasca , lasandu-l pe mana l;ui Blaga , sinistrul personaj care l-a facut cadou Alinei Burghiu adica fostului PNL devenit sluga la darloaga prin intrarea in USL . Sa ajungi dupa doua mandate in functia de presedinte al Romaniei sa inventezi un partid de , hai sa admitem , de 5 % si sa aspiri transpirand la posturile Tv pentru a demonstra ca esti singurul viitor premier capabil sa guverneze , este deja prea mult , bizuindu-te pe asa zisii oameni noi ( iar ghilimele ) , vorbind de Constanta , trio-ul Palaz , Onaca si Turcescu . Si nu putem intelege de ce este vorba de o privire caineasca . Dimpotriva , este vorba de o privire cu un ochi la slanina si unul la faina . Dar mai stii , Romania ramane in continuare ceea ce a fost si va fi : tara tuturor posibilitatilor . Este un fapt curios pentru noi , cum de Basescu are mereu soarta legata de femei . Cu dna Udrea in trecut , si probabil cu dna Burghiu in viitor . Pe noi nu ne mai mira nimic . Schimbarea schimbarilor se realizeaza cu conditia sa nu se schimbe nimic .