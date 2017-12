Băsescu i-a solicitat secretarului american al Apărării mai mulţi bani pentru armata română

Şeful statului a dat asigurări că "România are capacitatea de a participa cu trupe în Liban" şi îşi va îndeplini obligaţiile ca stat membru al NATO şi ca stat european, dacă va exista o decizie oficială în acest sens ?!

Traian Băsescu se află în vizită la Washington. Nu contează că un terorist i-a fugit de sub nas, nu contează că întreaga clasă politică fierbe din cauza demisiilor şefilor SRI şi SPP, şeful statului a transmis din State că are un prieten în persoana preşedintelui George W. Bush care nici măcar nu l-a întrebat despre aceste subiecte!?! Asta în condiţiile în care Parlamentul a pus piciorul în prag şi i-a arătat, de aici, din ţară, legea care îi pune din nou pe directorii serviciilor secrete în funcţii. Şi pentru că PNL insistă cu strîngerea de semnături pentru retragerea trupelor româneşti din Irak, sub sloganul: "Irak, Misiune îndeplinită", Băsescu încearcă să găsească soluţia salvatoare şi i-a solicitat secretarului american al Apărării, Donald Rumsfeld, majorarea cu 50% a asistenţei financiare americane pentru armata noastră. Unul dintre motivele invocate de ministrul Apărării Teodor Atanasiu, pentru susţinerea propunerii sale privind retragerea trupelor din Irak, a fost lipsa fondurilor necesare pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate în plan internaţional.

Şeful statului a precizat că partea americană avea în vedere o creştere cu 20% a asistenţei pentru armata română pentru anul 2007. Băsescu nu a precizat însă dacă şi solicitarea Bucureştiului a fost agreată de partea americană, rezumîndu-se la a spune că nu a fost încheiată nici o înţelegere scrisă în timpul întrevederii avute cu Rumsfeld. Băsescu susţine însă că a cerut Pentagonului "rezolvarea imediată" a asigurării logisticii pentru trupele româneşti din Irak. El a precizat că, pînă acum, partea logistică (constînd în hrană, combustibil şi asistenţă medicală de dimensiuni mai mari) pentru trupele româneşti din acest teatru de operaţiuni era asigurată de trupele italiene. În opinia şefului statului, problema asigurării părţii logistice pentru trupele româneşti din Irak trebuie rezolvată fie de către partea americană, fie de către cea britanică. Băsescu a mai declarat, la cîteva ore după întîlnirea de la Pentagon cu secretarul Apărării, că a discutat cu acesta şi programul tehnic de implementare a Acordului de acces al facilităţilor militare americane pe teritoriul României, Acord ratificat deja de Parlamentul de la Bucureşti: "Sperăm ca toate segmentele tehnice să fie finalizate la negociere pînă la sfîrşitul anului, iar anul 2007 să fie un an al implementării integrale al programului de plasare al facilităţilor militare americane în cele cinci locaţii strategice". Ieri, în a doua zi a vizitei, întrebat dacă România va oferi trupe pentru rezolvarea situaţiei din Liban, Băsescu a răspuns că ţara noastră are capacitatea de a participa cu trupe şi de a-şi îndeplini obligaţiile ca stat membru al NATO şi ca stat european, dacă va exista o decizie oficială în acest sens.