Băsescu şi-a făcut apariţia la RoIAS pentru creşterea popularităţii

Peste 150 de piloţi militari şi 1.000 de specialişti în aviaţie alături de zeci de piloţi din aviaţia civilă la care s-au adăugat peste 20.000 de invitaţi, l-au aşteptat ieri, pe pista aeroportului Mihail Kogălniceanu pe preşedintele României, Traian Băsescu. Şeful statului a sosit în jurul orei 10.30 împreună cu soţia şi cu mai mulţi oficiali din armată, la bordul unui elicopter. El a fost întîmpinat de garda de onoare şi a rostit un scurt discurs de deschidere a manifestării. După ce a urmărit o parte din evoluţiile planificate în cadrul mitingului aviatic, preşedintele Băsescu a urcat la manşa unui MiG 21 Lancer, dar şi la bordul unui elicopter de luptă. Întrebat dacă este mai bine la manşa unui avion sau la comanda unei nave maritime, Băsescu a răspuns: “Vaporul merge la viteze mult mai mici, dar la adîncime mult mai mare”. Cel mai bine nu este nici la cîrma navei, nici la manşa avionului, ci “să faci ce vrei”, a mai spus Băsescu. Despre MIG, preşedintele a afirmat că “este potent”. “Aşa cum este echipat ne permitem, peste cîţiva ani să ne îndeplinim misiunea însă, sînt chestiuni mai importante decît avionul pentru că avionul ăsta greu, foarte puternic, nu poate fi manevrat decît de oameni foarte bine pregătiţi”, a concluzionat şeful statului.

Traian Băsescu a făcut aprecieri privind aparatura de bord, precum şi a mijloacelor de luptă de la bordul aeronavelor vizitate însă a refuzat să facă vreun comentariu cu privire la vizita din SUA şi a discuţiilor purtate cu George W. Bush. El s-a amestecat printre miile de spectatori, a dat mâna cu o parte dintre ei şi a dat autografe, fapt care i-a pus în dificultate pe agenţii însărcinaţi cu paza şi protecţia preşedintelui. În timpul deplasării printre cei prezenţi Băsescu a declarat teatral că nu face parte din spectacolul aviatic şi nu ştie de ce se ţine lumea după el. În timpul plimbării care a durat mai bine de o oră, un bărbat a fost reţinut de oamenii legii, după ce a încercat să se apropie de preşedintele Traian Băsescu pe când acesta împărţea autografe oamenilor. Bărbatul se numeşte Ioan Liprimar, are 60 de ani şi s-a născut în comuna Topolovăţu Mare, judeţul Timiş, însă are domiciliul în Caraş-Severin. Pentru că era prea insistent, Liprimar nu a trecut neobservat de cei care îl păzeau pe preşedinte, astfel că el a fost imobilizat de jandarmi şi scos din mulţime. Liprimar avea în mînă o sîrmă şi o sacoşă voluminoasă care nu conţinea nimic suspect. Omul se afla sub influenţa alcoolului şi a fost dus la postul de jandarmi din Mihail Kogălniceanu pentru cercetări. Între timp, preşedintele şi-a terminat “baia de mulţime”, mai ales că transpirase din abundenţă din cauza temperaturilor ridicate şi a înghesuielii din jurul său şi a părăsit aeroportul pentru a se îndrepta către Neptun unde a rămas peste noapte. Traian Băsescu nu a făcut nici o declaraţie cu privire la achiziţionarea unor noi avioane de luptă, deşi oficiali ai Ministerului Apărării Naţionale au precizat că sînt discuţii pentru achiziţionarea a 48 de noi avioane pentru înzestrarea forţelor aeriene.