BC Athletic înfruntă sâmbătă, în Sala Sporturilor, pe Dinamo Bucureşti

Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui sâmbătă, de la ora 17.00, întâlnirea de baschet masculin dintre formațiile BC Athletic Constanța și Dinamo Bucureşti, din prima etapă a Grupei galbene din Liga Națională. Faza a doua întrecerii interne aduce în fața echipei constănțene un adversar redutabil, dinamoviștii pornind cu prima șansă în duelul de sâmbătă. Dar baschetbaliștii constănțeni sunt deciși să pună cât mai multe probleme formației bucureștene, pe care o vor înfrunta și în Cupa României.

„Meciurile care urmează sunt cele mai grele. Este un test, dar nu trebuie să ne plângem. Și cu ajutorul publicului sper să reușim evoluții cât mai bune. Emoțiile sunt mai puține, dar constructive. Dinamo vine cu prima șansă, dar nu le vom da totul pe tavă”, a spus Andrei Oprean.

„Suntem pregătiți. Sper să reușim să facem în partea a doua campionatului meciuri bune. Să fim competitivi. Adversarii sunt mult mai puternici. Suporterii sunt plusul nostru atunci când jucăm acasă”, a declarat antrenorul principal Alexandru Olteanu, completat de managerul Andrei Talpeș: „Este cea mai importantă parte a sezonului pentru istoria acestui club. Suntem între primele douăsprezece echipe ale baschetului românesc. Am crescut foarte mult în ultimii trei ani. Mă bucur că acest proiect a dat roade și tinerii jucători constănțeni au început să-și spună cuvântul în baschetul românesc. Am muncit să ajungem aici. Progresăm și asta ne bucură foarte mult. Abordăm încrezători faza a doua a campionatului. Publicul să vină la sală pentru că le vom oferi un spectacol de neuitat. Fără suporteri nu am fi reușit revenirile din partidele disputate pe teren propriu”.