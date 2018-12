BC Athletic invită fanii în tribune la ultimul meci al anului

Etapa a zecea a Ligii Naţionale de baschet masculin programează sâmbătă, 29 decembrie, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanța, partida dintre formaţiile Baschet Club Athletic (locul 3, 13 puncte) şi CSO Voluntari (locul 2, 16 puncte). Va fi ultimul joc oficial din acest an pentru baschetbaliştii antrenaţi de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici, Vladimir Mihai și Vasile Pașca, iar în duelul de sâmbătă echipa constănţeană îşi propune o evoluţie cât mai bună, iar la final să sărbătorească împreună cu suporterii un succes important.

„Pentru BC Athletic urmează cel mai important meci al anului, meci pe care îl vom trata ca pe o finală. Victoriile muncite vin și datorită vouă, celor din tribune, celor care sunteți Made in Constanța, și celor care ridică nivelul decibelilor până la punctul în care adversarul simte pe pielea lui cum este să joci în Arena Gladiatorilor din Tomis!

Sâmbătă, pe 29 decembrie, ora 17.00, ne unim toate forțele și încercăm să aducem o nouă victorie în Arenă! A fost un an plin... care sperăm să se termine cu tribune pline și gălăgie peste măsură! Sâmbătă suntem împreună la ultimul meci al anului, meci în care sperăm la o Arenă a Gladiatorilor plină! Va fi un meci infernal iar așa cum am făcut-o împreună în overtime în trecut, așa ne vom autodepăși și pe viitor... împreună! Team is everything!

Intrarea este gratuită!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook Baschet Club Athletic Constanta‎, care este adresat iubitorilor baschetului de la ţărmul mării.