BC Athletic, victorie în deplasare în Cupa României la baschet masculin

Joi seară, la Tg. Jiu, formaţia Baschet Club Athletic Constanţa a câştigat manşa tur a confruntării cu echipa locală ACS, din turul secund al Cupei României la baschet masculin. La capătul unui meci extrem de disputat, baschetbaliştii constănţeni s-au impus cu scorul de 70-67.

„Primul meci din dubla manșă Cupa Romaniei, turul II baschet masculin, cu ACS Targu Jiu vs Baschet Club Athletic Constanta : 67-70. Returul in Arena Gladiatorilor, miercuri, 24 octombrie 2018, ora 19:00. Team is everything!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook Baschet Club Athletic Constanta.