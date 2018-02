BERLINALA 2018. Filmul regizoarei Adina Pintilie a câştigat Ursul de Aur

Pelicula "Nu mă atinge-mă"/ "Touch me not", a regizoarei românce Adina Pintilie, a câştigat sâmbătă Ursul de Aur, fiind desemnată cel mai bun film din competiţia oficială a Berlinalei. Directorul festivalului, Dieter Kosslick, şi preşedintele juriului internaţional, regizorul Tom Tykwer, au fost cei care au anunţat câştigătorul marelui trofeu, filmul românesc "Nu mă atinge-mă". Întreaga echipă a filmului a urcat pe scenă, iar regizoarea Adina Pintilie a mulţumit tuturor celor care au ajutat la realizarea filmului.

"Filmat pe o perioadă de 10 săptămâni, între anii 2015 şi 2017, cu o distribuţie mixtă de actori profesionişti (Tomas Lemarquis, Laura Benson) şi persoane reale, "Nu mă atinge-mă" este o explorare personală care pune sub semnul întrebării ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existenţei umane", informează ICR Berlin. În acest an, regizorul Călin Peter Netzer a fost membru al juriului care a desemnat câştigătorul premiului pentru cel mai bun film de debut - GWFF Best First Feature Award.

„Nu mă atinge-mă”, scris şi regizat de Adina Pintilie, este o investigaţie asupra dorinţei cronice a omului de atingere, de contact, în diversele sale faţete. O femeie şi doi bărbaţi, în căutarea intimităţii. Singurătăţile lor se întâlnesc din întâmplare sau nu, într-o încercare deznădăjduită de a avea contact. Filmul a fost apreciat de critica de specialitate, ca impresionant prin inteligenţă, încredere în sine şi originalitate.

LISTA CÂŞTIGĂTORILOR LA FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM DE LA BERLIN 2018:

Ursul de Aur pentru cel mai bun film - „Touch Me Not”, de Adina Pintilie

Ursul de Argint - Marele Premiu al juriului - „Twarz”, de Malgorzata Szumowska

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Wes Anderson, pentru „Isle of Dogs”

Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă - Ana Brun, pentru rolul din „Las Herederas”

Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Anthony Bajon, pentru rolul din „ La prière”

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - Manuel Alcalá şi Alonso Ruizpalacios, pentru „Museo”

Premiul "Alfred Bauer" pentru noi perspective în arta cinematografică - „Las Herederas”, de Marcelo Martinessi

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj - „The Men Behind the Wall”, de Ines Moldavsky

Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj - „Imfura”, de Samuel Ishimwe

Premiul juriului secţiunii de scurtmetraje (Audi Short Film Award, 20.000 euro) - „Solar Walk”, de Réka Bucsi

Original Documentary Award - „Waldheims Walzer”, de Ruth Beckmann

Menţiune special Original Documentary Award - „EX PAJÉ”, de Luis Bolognesi

Ursul de Argint pentru realizări artistice şi tehnice deosebite - costume şi scenografie - Elena Okopnaya, pentru „Dovlatov”

Cel mai bun lungmetraj de debut (premiu în valoare de 50.000 de euro) - „Touch Me Not/ Nu mă atinge-mă”, de Adina Pintilie

Menţiune specială a juriului pentru lungmetraj de debut - „An Elephant Sitting Still”, de Hu Bo

Scurtmetrajul nominalizat pentru premiile Academiei de Film Europene 2017 - „Burkina Brandenburg Complex”, de Ulu Braun

Ursul de Aur pentru întreaga carieră - Willem Dafoe

Ursul de Cristal pentru cel mai bun film din Generation 14plus, acordat de juriul tânăr - „Fortuna”, de Germinal Roaux

Menţiune specială din Generation 14plus, acordată de juriul tânăr - „Retablo”, de Álvaro Delgado-Aparicio L.

Ursul de Cristal pentru cel mai bun scurtmetraj din Generation 14plus, acordat de juriul tânăr - „Kiem Holijanda”, de Sarah Veltmeyer

Menţiune specială din Generation 14plus, acordată de juriul tânăr - „Je fais où tu me dis”, de Marie de Maricourt

Marele premiu din Generation 14plus, acordat de juriul internaţional - „Fortuna”, de Germinal Roaux

Menţiune specială din Generation 14plus, acordată de juriul internaţional - „Dressage”, de Pooya Badkoobeh

Premiul special din Generation 14plus, acordat de juriul internaţional - „Juck”, de Olivia Kastebring, Julia Gumpert şi Ulrika Bandeira

Menţiune specială Generation 14plus - „Na zdrowie!”, de Paulina Ziolkowska

Premiile juriului ecumenic - „In the aisles/ In den Gängen” (competiţie), de Thomas Stuber, „Styx” (Panorama), de Wolfgang Fischer, şi „Teatro de Guerra” (Forum), de Lola Arias

Menţiune specială a juriului ecumenic - „Utøya 22. juli'”, de Erik Poppe

Premiul FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film) pentru cel mai bun film din competiţie - „Las Herederas”, de Marcelo Martinessi

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Panorama - „River’s Edge”, de Isao Yukisada

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Forum - „An Elephant Sitting Still”, de Hu Bo

Premiul C.I.C.A.E. (Confederaţia Internaţională a Cinematografelor de Artă) pentru cel mai bun film din Panorama - „Tinta bruta”, de Marcio Reolon şi Filipe Matzembacher

Premiul C.I.C.A.E. pentru cel mai bun film din Forum - „Teatro de Guerra”, de Lola Arias

Premiul Gilde deutscher Filmkunsttheater (Guild of German Art House Cinemas), acordat unui film din competiţie - „In the aisles/ In den Gängen”, de Thomas Stuber

Premiul Europa Cinemas - „Styx” (Panorama), de Wolfgang Fischer

Kompagnon Fellowship - „When a Farm Goes Aflame, the Flakes Fly Home to Bear the Tale”, de Jide Tom Akinleminu (Berlinale Talents 2018); „Blutsauger”, de Julian Radlmaier (Perspektive Deutsches Kino 2017)

Premiul Compass Perspektive pentru cel mai bun film - „Überall wo wir sind/ Everywhere We Are”, de Veronika Kaserer

Premiul Teddy pentru cel mai bun film - Panorama - „Tinta Bruta”, de Marcio Reolon şi Filipe Matzembacher

Premiul Teddy pentru cel mai bun documentar - Panorama - „Bixa Travesty (Tranny Fag)”, de Claudia Priscilla şi Kiko Goifman

Premiul Teddy pentru cel mai bun scurtmetraj - Panorama - „Three Centimetres”, de Lara Zeidan

Premiu special acordat de juriu - „Obscuro Barroco”, de Evangelia Kranioti

Teddy Newcomer Award - „Retablo”, de Álvaro Delgado-Aparicio L.

Panorama Audience Awards - „Profile”, de Timur Bekmambetov, pentru cel mai bun lungmetraj, şi „The Silence of Others”, de Almudena Carracedo şi Robert Bahar, pentru cel mai bun documentar

Premiul cititorilor cinefili ai Berliner Morgenpost (competiţie) - „Dovlatov”, de Alexey German Jr.

Premiul cititorilor cinefili ai Tagesspiegel (Forum) - „L’empire de la perfection”, de Julien Faraut

Ursul de Cristal pentru cel mai bun film din Generation Kplus - „Les rois mongols”, de Luc Picard

Menţiune specială din Generation Kplus – „Supa Modo”, de Likarion Wainaina

Ursul de Cristal pentru cel mai bun scurtmetraj Generation Kplus, acordat de juriul tânăr - „A Field Guide to Being a 12-Year-Old-Girl”, de Tilda Cobham-Hervey

Menţiune specială pentru scurtmetraj Generation Kplus, acordată de juriul tânăr - „Snijeg za Vodu (Snow for Water)”, de Christopher Villiers

Marele premiu din Generation Kplus, acordat de juriul internaţional (7.500 de euro) - „Sekala Niskala (The Seen and Unseen)”, de Kamila Andini

Premiul special din Generation Kplus, acordat de juriul internaţional - „Jaalgedi (A Curious Girl)”, de Rajesh Prasad Khatri

Menţiuni speciale Generation Kplus, acordate de juriul internaţional - „Allons enfants (Cléo & Paul)”, de Stéphane Demoustier; „Cena d’aragoste”, de Gregorio Franchetti

Amnesty International Prize (5.000 de euro) - „Zentralflughafen THF”, de Karim Aïnouz

Premiu special acordat de Amnesty International - „Eldorado”, de Markus Imhoof

Caligari Film Prize - „La casa lobo”, de Cristóbal León şi Joaquín Cociña