Binomul DNA - SRI, o „amintire a Securității comuniste“

09:12:26 / 26 Mai 2016

Caline....

...Din pacate tu si Ponta ce va mai luati la" tranta" cu sistemul " creat" de Bashitu....In Romanika e o vorba ...Pe cine nu lasi sa traiasca te omoara..PS Mare greseala ati facut in2012 cu coabitarea cu diavolul bashit care si- a numit oamenii in functii cheie in stat....La -ti avut in mana pe diavol...