Bivolaru solicită instanței să i se „facă dreptate“?!

Liderul spiritual al MISA, Gregorian Bivolaru, a rugat-o luni, pe judecătoarea de la Tribunalul din Sibiu, să-i accepte cererea de redeschidere a procesului său, în care a fost condamnat la șase ani de închisoare, pentru act sexual cu minor, repetând că este nevinovat și că vrea să i se facă dreptate. "Consider că este necesar să mi se facă dreptate. Eu am dorit să particip în comisia rogatorie la procesul care s-a desfășurat la Înalta Curte și, în mod cu totul straniu pentru mine, această cerere nu a fost urmată de audierea mea. (...) eu nu eram vinovat și am o mulțime de dovezi în această direcție și această condamnare a fost un șoc teribil, după ce, în prealabil, două instanțe au constatat că situația în acest dosar este cu totul alta și (...) am fost achitat. Aceste aspecte sunt stranii (...) m-au făcut să consider că nu m-am bucurat de un proces echitabil în această țară, tocmai de aceea vă rog, vă implor, să luați în considerație aceste fapte care sunt evidente, să dispuneți totuși să mi se facă dreptate în sensul de a exista posibilitatea ca acest dosar să fie redeschis. (...) Să se facă dreptate dincolo de aparențe", a spus Gregorian Bivolaru către judecătoare.

Avocații tuturor părților din acest dosar de la Sibiu au cerut redeschiderea procesului lui Gregorian Bivolaru, motivând că acesta este prezent, poate vorbi direct cu judecătorul și se poate apăra mai bine. Singurul care se opune redeschiderii procesului lui Bivolaru este procurorul din acest caz, care a spus că liderul spiritual MISA putea să renunțe la azilul în Suedia și să vină în România, la proces, să se apere și că niciun membru MISA din țara noastră nu a fost persecutat politic aici. Apărătorul lui Gregorian Bivolaru a cerut luni, judecătorului de la Sibiu, redeschiderea dosarului și a adresat o cerere către Curtea Constituțională. "Am formulat și o excepție de neconstituționalitate cu privire la niște dispoziții procedurale (...), în sensul că, din punctul nostru de vedere, este absolut neconstituțional ca legiuitorul român să introducă o condiție suplimentară, și anume aceea ca respectivul condamnat în lipsă să nu fi beneficiat de un apărător ales. Această condiție nu este prevăzută în niciun document internațional. Mai mult decât atât, se ajunge la blocarea posibilității de redeschidere unui proces penal, prin introducerea acestei condiții suplimentare. (...) Credința noastră juridică este că Curtea Constituțională va elimina această cerință excesivă din Codul de procedură penală", a declarat avocatul lui Gregorian Bivolaru, Tiberius Bărbăcioru.

Avocatul Mădălinei Dumitru, una dintre victimele minore ale lui Bivolaru, a spus luni, în fața instanței, să ia în considerare că tânăra susține în continuare că nu a fost niciodată sedusă, folosită sau agresată de Gregorian Bivolaru. Deocamdată, instanța nu s-a pronunțat nici în privința unui nou termen, nici în privința cererii avocatului lui Bivolaru, legată de Curtea Constituțională. Gregorian Bivolaru dorește redeschiderea procesului său penal, la Sibiu, după ce a fost achitat aici și la Alba Iulia, dar condamnat în 2013, de Înalta Curte de Casație și Justiție, la șase ani de închisoare cu executare, pentru trafic de persoane și acte sexuale cu minori. Decizia este definitivă.

Bivolaru fusese achitat în aprilie 2012 de Tribunalul Sibiu, însă instanța supremă a casat sentința și a dispus rejudecarea dosarului. Procurorii au susținut la procesul de la Înalta Curte, în 2013, că, în perioada 2002 - martie 2004, Gregorian Bivolaru, folosindu-se de calitatea declarată de "profesor yoga" și "mentor spiritual", prin abuz de autoritate și ținere în stare de aservire, a recrutat, cu ajutorul învinuitei Dumitru Ionela Cristina, în scopul exploatării sexuale, pe minora Mădălina Dumitru, cursantă yoga, cu care a întreținut, în mod repetat, acte sexuale și de perversiune sexuală, oferindu-i diverse sume de bani și alte foloase. De asemenea, Bivolaru a atras, prin asigurarea mijloacelor financiare de subzistență și remiterea altor foloase materiale, pe Maria Mirona Farcași, cursantă yoga, în practicarea unor acte sexuale cu minora Mădălina Dumitru. Gregorian Bivolaru a mai fost acuzat că, în perioada ianuarie - noiembrie 2000, precum și în luna aprilie 2003, a întreținut acte sexuale cu minorele Agness Arabella Mureșan și Ilinca Simionescu, folosindu-se de calitatea sa de mentor spiritual.

La 28 martie 2004, Bivolaru a încercat să părăsească în mod ilegal teritoriul României, prin Punctul de Control și Trecere a Frontierei Nădlac (Arad), fiind îndrumat și călăuzit de Ferenc Zsolt Farkaș. Gregorian Bivolaru a reușit să părăsească ilegal teritoriul României, fiind reținut, pe 4 aprilie 2005, de poliția suedeză în orașul Malmo. Ulterior, autoritățile suedeze i-au acordat azil politic.

În prezent, Gregorian Bivolaru se află în arest, în România.