Căldură mare la începutul toamnei! De când se răcește vremea

La începutul toamnei calendaristice, temperaturile au indicat o vară veritabilă, chiar caniculară în sudul României, unde au fost înregistrate, sâmbătă, în prima zi de toamnă, temperaturi de 35 – 36 de grade Celsius, acestea fiind preconizate și pentru ziua de duminică, 2 septembrie, conform Mediafax.

DUMINICĂ, 2 SEPTEMBRIE

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară în Câmpia Română și în Câmpia de Vest. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și izolat va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în Banat, Crișana, Dobrogea, sudul și estul Munteniei și în sudul Olteniei și al Moldovei. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări și doar izolat ploi de scurtă durată și descărcări electrice, la munte în vest și posibil în extremitatea de sud-est. Noaptea nebulozitatea se va accentua treptat în Banat, sudul Crișanei și în vestul Olteniei, unde pe arii restrânse vor fi intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, averse și descărcări electrice. Intensificări temporare ale vântului vor fi în timpul zilei local sud-es și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade in estul Transilvaniei si in Bucovina si 35 de grade in Banat, in sudul Olteniei si al Munteniei, iar minimele între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21...22 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

CÂND VOR SCĂDEA TEMPERATURILE

„De luni, așteptăm ca temperaturile să scadă ușor, în primă fază în partea de vest a țării, unde instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată și se așteaptă intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse”, a precizat, pentru MEDIAFAX, Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Potrivit acestuia, în ultimii ani, lunile septembrie sunt mai mult luni de vară decât de toamnă.

„De marți și miercuri, scăderea temperaturilor va fi resimțită și în partea de sud, sud-est, spre 29 – 30 de grade Celsius. Practic, de miercuri se revine la temperaturi normale pentru această perioadă”, mai spune Mihai Huștiu.

„În ceea ce privește zilele acestea, cu temperaturi caniculare, vreau să precizez că nu este o situație specială. În ultimii ani, septembrie păstrează caracterisitici de vară, cel puțin în primele două decade, iar anul acesta nu face excepție”, a conchis specialistul ANM.