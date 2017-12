Calificare-surpriză în sferturile Trofeului “Telegraf”

Portul Constanţa a produs surpriza în optimile de finală ale turneului principal la ediția a 24-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor. Condusă cu 2-0, Portul a revenit spectaculos în confruntarea cu Perla Murfatlar şi a obţinut calificarea în prelungiri, portarul Gabi Şimu având mai multe intervenţii salvatoare în meciul disputat sâmbătă seară, la Sala Sporturilor. Alături de Portul, în sferturile de finală vor mai evolua formaţiile Vulturii Cazino Constanţa, Macedonia Ovidiu, FC Tomis 2012 Constanţa, AS Performer Constanța, Săgeata Stejaru, Municipal-CFR Constanța şi AS Cariocas Constanța. Cele mai categorice victorii le-au obţinut echipele Vulturii Cazino şi AS Performer, la ultima formaţie consemnându-se şi o premieră. „A fost o plăcere pentru mine să pot juca pentru echipa Performer şi să onorez invitaţia lui Viorel Farcaş. Iată că am ajuns să evoluez şi la acest turneu, unul de tradiţie şi la care participă foarte mulţi foşti fotbalişti de valoare. Sper să pot veni şi la meciurile următoare, în funcţie de program, pentru că urmează partidele decisive în lupta pentru câştigarea trofeului”, a declarat, în exclusivitate pentru „Telegraf”, Gabriel Dobre, internaţionalul român de fotbal în sală care a debutat la Trofeul “Telegraf”.

Programul partidelor din sferturi se prezintă astfel: Municipal-CFR - FC Tomis 2012, Portul - Macedonia, Săgeata - Cariocas și Performer - Vulturii Cazino.

În turneul „ultra old-boys” au fost stabilite semifinalistele, duelurile din penultimul act fiind CFR-Municipal Constanţa - Perla Murfatlar şi Spada Constanţa - FC Tomis 2012 Constanţa.

Turneul este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

REZULTATE

Sâmbătă, 7 februarie

Socep - CFR-Municipal 2-2 (1-2)

Optimi de finală

Real Constanța - VULTURII CAZINO 0-4 (0-1)

PORTUL CONSTANŢA - Perla Murfatlar 3-2 (2-2, 0-2)

- după prelungiri

Duminică, 8 februarie

Tomis M.-Jako - Perla Murfatlar 2-2 (0-0)

Spada - „Tanța și Costel” Medgidia 3-3 (2-2)

Voința - CS Pompierul 3-2 (1-1)

Optimi de finală

MACEDONIA OVIDIU - Victoria Cumpăna 3-1 (2-1)

- meci întrerupt în min. 38

TOMIS 2012 - Intersport-Geanina 4-3 (3-3, 1-2)

- după prelungiri

Amicii Constanța - AS PERFORMER 0-5 (0-4)

Inter Năvodari - SĂGEATA STEJARU 3-5 (1-2)

FC Constanța - MUNICIPAL-CFR 1-2 (0-0)

Oportun Mangalia - CARIOCAS CONSTANȚA 3-4 (3-3, 2-1)

- după prelungiri și lovituri de departajare