Camerele video de pe plaje, afacerea unei firme care riscă dizolvarea

Decizia ministresei Sulfina Barbu, la iniţiativa Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral, de a monta camere de luat vederi pe litoral, pare a fi o nouă afacere a actualei puteri în urma căreia DADL a băgat în buzunarele unei firme constănţene, care nu şi-a depus bilanţul contabil pe ultimii patru ani la Registrul Comerţului şi care riscă să fie dizolvată, nu mai puţin decît 1,1 miliarde de lei. Reprezentanţii DADL au refuzat să ofere detalii legate de modul de achiziţionare a celor patru camere de luat vederi care vor supraveghea plajele Modern şi Mamaia, iar pe site-ul instituţiei nu

s-a publicat, în acest an, niciun anunţ referitor la achiziţionarea sistemului de supraveghere. Mai mult de-atît, într-o conferinţă de presă organizată ieri, conducerea DADL nu a reuşit decît să demonstreze că aceste camere video vor fi bune pentru monitorizarea… mormanelor de gunoi.

Atît hotelierii de pe litoral, cît şi puţinii turişti sosiţi la mare au criticat vehement decizia ministresei Sulfina Barbu de a monta camere de luat vederi pe litoral, pentru supravegherea plajelor. Ei spun că în acest fel li se violează intimitatea, fără să se contribuie cu nimic la dezvoltarea turismului. Ecourile din mass media ale acestei iniţiative “fulminante” ale Ministerului Mediului, în condiţiile în care turismul litoral a intrat în comă profundă, a determinat conducerea Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL) să organizeze o conferinţă de presă pentru a prezenta sistemul de funcţionare a camerelor de luat vederi pe plajă şi o serie de detalii tehnice. DADL nu a reuşit decît să-şi dea singură cu stîngul în dreptul, după cum veţi afla în acest material. La întîlnirea cu mass-media au participat directorul Resurse de Apă din cadrul DADL, Camelia Dumitrache şi purtătorul de cuvînt al instituţiei, Cătălin Anton. Fugind, probabil, de răspundere, aşa cum a făcut de multe ori cînd a venit vorba despre turismul litoral, directorul general al DADL, Ionel Manafu, a absentat de la conferinţa de presă, evitînd să dea ochii cu ziariştii şi lăsîndu-I pe alţii să răspundă la întrebările incomode. În lipsa lui Manafu, l-am întrebat pe purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton, despre modul în care au fost achiziţionate camerele de luat vederi, dacă s-a organizat vreo licitaţie, cine a participat, cîte camere au fost achiziţionate etc. Numai că purtătorul de cuvînt al DADL a evitat să ofere răspunsuri concrete, precizînd doar că achiziţionarea camerelor s-a făcut în urma unei selecţii de oferte la care au participat trei firme, cîştigătoare fiind desemnată SC "Data Net Servicii" SRL. Tot ce a mai spus Anton se rezumă la faptul că desemnarea firmei cîştigătoare printr-o selecţie de ofertă s-a făcut în baza unei prevederi legale care prevede că achiziţiile de pînă în 40.000 de euro se pot face prin selecţie de ofertă şi nu se impune organizarea unei licitaţii publice. L-am întrebat pe Anton unde s-au publicat anunţurile referitoare la organizarea selecţiei de oferte, însă acesta a refuzat să ofere un răspuns. Mînaţi de curiozitate, am navigat pe site-ul DADL, unde sînt postate toate anunţurile de interes public. În cursul acestui an, au fost publicate un anunţ privind achiziţia publică de servicii de publicitate, reclamă etc, încă unul prin care a fost anulată selecţia de oferte privind achiziţia publică de servicii de publicitate, anunţurile de organizare a licitaţiilor pentru închirierea plajelor, anunţuri privind avizarea cîtorva proiecte derulate de DADL, dar niciunul referitor la organizarea unei selecţii de oferte pentru achiziţionarea de camere de luat vederi în vederea supravegherii plajelor. Ori, în condiţiile în care Anton a refuzat să ofere detalii legate de achiziţionarea camerelor, este cel puţin suspectă lispa unui asemenea anunţ de pe site-ul instituţiei, în timp ce un anunţ privind o altă selecţie de oferte se regăseşte pe site. Prin urmare, este foarte posibil ca amplasarea camerelor de luat vederi să fie făcută doar în urma unei negocieri directe între DADL şi firma "Data Net Servicii" SRL. Că doar DADL are experienţă în perfectarea unor astfel de afaceri, avînd în vedere că tot prin negociere directă a încredinţat un contract de un milliard de lei unei firme din capitală cu trei angajaţi şi sediul într-un apartament pentru a supraveghea lucrările de refacere a falezei şi plajei din Costineşti. Despre “Data Net Servicii” SRL am aflat, deocamdată, că nu şi-a depus bilanţul contabil pe ultimii patru ani la Registrul Comerţului. Ori, pentru acest lucru, este posibil ca Registrul Comerţului să ceară dizolvarea firmei, potrivit Legii nr. 31/1990 republicată.

Camerele de luat vederi, bune să descopere mormane de gunoi?!

Revenind la conferinţa de presă organizată de DADL, directorul Camelia Dumitrache a declarat că montarea camerelor a fost iniţiativa DADL şi că acestea fac parte dintr-un proiect pilot pentru monitorizarea litoralului românesc. La rîndul lui, Anton a spus că montarea camerelor se va face pînă la data de 15 iulie: una în zona plajei "Modern", iar altele trei în zona hotelurilor "Parc", "Cazino" şi "Savoy". Potrivit lui Anton, valoarea totală a investiţiei se ridică la 1,1 miliarde de lei vechi. Camelia Dumitrache a precizat că principalul scop al acestor camere este urmărirea modului în care se face curăţenie pe plaje, modul în care au loc intervenţiile în cazul unor furturi sau la solicitarea anumitor instituţii, cărora li se pot pune la dispoziţie imagini. De fapt, după instalarea camerelor, imaginile vor putea fi accesate pe site-ul DADL! Cu toate că directorul de resurse de apă din cadrul DADL a negat cu vehemenţă faptul că aceste camere nu au fost montate pentru a urmări turiştii de pe litoral, susţinînd că figurile acestora nu se pot identifica din imagini, reprezentantul firmei "Data Net Servicii" SRL, Florin Gavrilă, prezent la conferinţă pentru a explica modalitatea de funcţionare a camerelor, a declarat că, în funcţie de distanţa la care se află, este posibil ca un turist să fie identificat cu ajutorul camerelor. Aceste afirmaţii nu fac altceva decît să demonstreze inutilitatea prezenţei camerelor de luat vederi pe plajă, din moment ce imaginile nu permit identificarea vreunui hoţ din buzunare sau de pe cearşaf, precum şi prezenţa unor ambalaje sau mucuri de ţigări în nisip. Camerele “descoperă” doar mormanele de gunoi! Şi atunci, la ce bun? Doar pentru ca DADL să selecteze oferta SC “Data Net Servicii” SRL? Am încercat să aflăm un răspuns privind contractul încheiat de Data Net Servicii SRL cu DADL şi de la Florin Gavrilă, însă acesta a vorbit exclusiv despre detaliile tehnice ale camerelor de luat vederi.