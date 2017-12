Campanie! Să ușurăm ghiozdanele copiilor; unele au chiar și 7 kg!

12:56:53 / 10 Aprilie 2017

Lasati PLANGAREALA

Eu am invatat carte pana in clasa a -iv- a avand ca mijloc de trasport cari,caiete, tabla si alte rechizite - O TRAISTA INFLORATA = cum poarta Sofia Vicoveanu pe umar si nu m-am spetit nici odata, nu am auzit parintii ca trebue sa fie mai usoara , mai ales ca dupa ce veneam de-la scoala manca si plecam la pasune cu vitele si nu era timp de plangareala,.Vad ca sunt multi -PARINTI-care sugereaza ca MANUALELE SCOLARE SA FIE EDITATE IN DOUA VOLUME ca sa fie mai usoare de dus la scola,. ., Petimpuri era TRAISTA cu o singura BAIERA care parca iti taia gatul dar nimeni nu s-a plans ca ghiozdeanul este greu, ghiozdean care este modern si se echilibreaza prin confectionare ca greutate pe ambele umere,. Pentru toti plangaretii va dau o sugestie foarte clara : In raport de manualele scolare pe ani de studii sa se foloseasca orarul; Matematica care are 0,450 kg luni 3 ore si romana care are o, 435 kg. 3 ore , si iata ca in ghiozdan elevul nu duce decat poate 1,5 kg., deci este o solutie dar parintii trebue sa STIE EI MAI INTAI CA ORICE COPIL MERGE LA SCOALA SA INVETE = CARTE = NU SA FACA GREVE SI SA BATJOCOREASCA DASCALUL, Lasati stiinta occidentala ca de 27 de ani ne-a readus ca in 1940 la 1,5 milioane de analfabeti si tineri care nu mai au DRAGOSTE DE TARA< POPOR SI LIMBA ROMANEASCA,., Punetiva mintea la contributie si judecata si nu la greutatea cartii ci la folosul ei in viata de toate zilele,. Inchei spunand ca unii PRETENTIOSI SUNT SIGUR CS HABAR NU AU CINE A INVENTAT -TRAISTA- sau + GHIOZDANU+ , dar sunt foarte critici si NEDREPTI tot dandune EXEMPLE CUM E IN TARILE OCCIDENTALE,