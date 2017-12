Campionul olimpic şi mondial Justin Gatlin, depistat pozitiv

După ce ciclistul Floyd Landis a fost depistat pozitiv în Turul Franţei în urmă cu cîteva zile, un alt mare sportiv american a păţit acelaşi lucru. Campion olimpic şi mondial în proba de 100 de metri, Justin Gatlin a anunţat, într-un comunicat transmis prin intermediul avocatului său, că a fost depistat pozitiv în urma unui control efectuat la reuniunea Kansas Relays, în luna aprilie. “Am fost informat de Agenţia Americană Antidoping (USADA) că am fost depistat pozitiv cu testosteron sau produse similare la reuniunea Kansas Relays, din 22 aprilie. De cînd am aflat de rezultatul pozitiv al controlului, am făcut tot ce mi-a stat în puteri pentru a afla cauza a ceea ce s-a întîmplat. Am cooperat mereu şi voi continua să cooperez cu USADA şi sper că în cele din urmă se va descoperi că nu am făcut nimic rău“, a explicat Gatlin, în vîrstă de 24 de ani. “Nu pot să cred rezultatul controlului, pur şi simplu pentru că nu am folosit niciodată substanţe interzise şi nu am permis să mi se administreze o astfel de substanţă. În întreaga mea carieră am fost controlat de peste 100 de ori, în special la Jocurile Olimpice de la Atena, la Campionatele Mondiale de la Helsinki şi la toate competiţiile mari la care am participat. Toate testele din acest sezon, dintre care unele au fost făcute în afara competiţiilor, au avut rezultate negativ“, a menţionat sportivul, care este şi campion mondial în proba de 200 de metri.

Avocatul lui Gatlin, Cameron Myler, a declarat că atletul ştia de la jumătatea lunii iunie de existenţa acestui control cu rezultat pozitiv. “Am primit rezultatul eşantionului A în jur de 15 iunie şi pe cel al eşantionului B în 12 iulie. Acum sîntem gata să fim audiaţi de o comisie de disciplină a USADA“, a precizat Myler, care a menţionat că această comisie va decide dacă există suficiente elemente pentru deschiderea unei proceduri disciplinare. “Apoi, sportivul va avea opţiunea de a accepta sau refuza probele, iar acest lucru înseamnă că poate să ceară un arbitraj din exterior. În prezent, principala noastră preocupare este să înţelegem cum a putut fi depistat pozitiv, pentru că nu a folosit produse interzise. Acest rezultat pozitiv este un mister“, a spus Cameron Myler. Justin Gatlin riscă să fie suspendat pe viaţă, deoarece a mai fost depistat pozitiv în 2001, cu Aderall, o substanţă pe care o lua cu reţetă, pentru o boală de care suferă din copilărie. În ultimele săptămâni, Gatlin a renunţat la participarea la mai multe reuniuni de atletism din Europa. El şi-a explicat neparticiparea la reuniunea de la Londra printr-o accidentare la picior. Anterior, sportivul american a renunţat să concureze la reuniunile de la Atena (3 iulie) şi Lausanne (luni), din cauza unor probleme la genunchi. “Problema a apărut după Campionatele Statelor Unite. Justin a alergat de trei ori într-o zi şi, după aceste probe, nici nu mai putea să meargă“, a afirmat la Lausanne agentul sportivului, Renaldo Nehemiah. Gatlin a egalat recordul mondial în proba de 100 de metri, în 12 mai, la Doha, performanţă ce îi aparţinea pînă atunci doar jamaicanului Asafa Powell.