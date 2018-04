Canada reduce personalul diplomatic din Cuba, ca urmare a problemelor de sănătate inexplicabile

Familiile diplomatilor canadieni din Cuba se vor întoarce acasă definitiv din cauza unor probleme de sănătate inexplicabile, a anunțat luni guvernul Canadei.

Cuba va fi de acum desemnată ca "post neînsoțit", ceea ce înseamnă că familiile personalului diplomatic nu vor putea fi însoțit de membrii familieicât timp se va afla la ambasadă.

"Guvernul Canadei continuă să investigheze cauzele potențiale ale simptomelor neobișnuite de sănătate raportate în 2017 de personalul diplomatic canadian și persoanele însoțitoare detașate în Havana, Cuba", a afirmat Global Affairs Canada într-o declarație. Simptomele includ amețeli, dureri de cap și lipsa capacității de a se concentra, printre altele.

Departamentul de Stat al SUA a evacuat personalul și familiile ne-esențiale din Cuba în 2017, după ce a susținut că un dispozitiv sofisticat care funcționa în afara sunetelor auditive a fost folosit într-un "atac acustic" asupra personalului ambasadei americane, Canada raportând de asemenea "simptome neobișnuite care afectează personalul diplomatic din Canada și SUA și familiile acestora din Havana ".

După mai mult de un an de anchete, Departamentul de Stat și anchetatorii federali nu au putut să atribuie sursa sau cauza bolilor, în afară de faptul că ”suspectează drept cauză atraumelor o sursă non-naturală".

Cel puțin 24 de diplomați și membri ai familiilorau fost afectați, unii având sechele pe care le pot duce de ani de zile, au mărturisit oficialii americani la o ședință a subcomisiei de relații externe a Senatului din ianuarie.

În timp ce incidentele rămân un mister, oficialii Departamentului de Stat care au depus mărturie au declarat că au suspiciuni conform cărora Cuba are informații mai clare despre cine este în spatele a ceea ce au calificat drept "atacuri" asupra diplomaților americani care lucrează pe insulacomunistă.

Guvernul cubanez a numit presupusele atacuri "science fiction" și s-a plâns că Washingtonul nu a divulgat prea multe detalii medicale și nu a lăsat anchetatorii cubanezi să inspecteze reședințele diplomatice unde au avut loc multe dintre incidente.

În declarația sa din această săptămână, Global Affairs Canada a declarat că țara "are o relație pozitivă și constructivă cu Cuba și că areo cooperare strânsă cu autoritățile din Cuba”.

Ministerul Afacerilor Externe al Cubei nu a comentat încă retragerea de către Canada a familiilor diplomatice.

(Sursa: CNN)