Când începe programul de testare pentru cancer mamar

Cel puţin 30.000 de femei, cu vârste cuprinse între 50 şi 69 de ani, ar putea beneficia după jumătatea anului 2019 de programul de screening pentru cancerul de sân.

"A demarat proiectul de implementare a screeningului pentru cancer de sân, cred că sunt cam două luni. Avem o finanţare asigurată. Acest proiect are două etape. O primă etapă este de implementare a proiectului şi beneficiarul acestui proiect este Institutul Oncologic "Prof. dr. Ion Chiricuţă" din Cluj-Napoca. Valoarea totală a acestei prime etape este de 22.760.659 de lei, undeva la 4 milioane de euro. (...) Etapa a doua, primul trimestru 2019, pentru lansarea de apel, iar trimestrul doi 2019 pentru demarare. Demararea etapei a doua presupune şi începerea screeningului", a declarat secretarul de stat Tiberius Brădăţan într-o conferinţă de presă, în care au fost prezentate rezultatele campaniei de investigaţii gratuite a FABC "Nu am făcut destul" 2018. El a explicat că prima etapă presupune elaborarea metodologiei de screening pentru cancerul mamar, întocmirea unui registru de pacienţi, formarea personalului care este implicat în screening şi o campanie de informare publică. Secretarul de stat a punctat că etapa a doua beneficiază de o finanţare de 16 milioane de euro, împărţită în două proiecte, iar fiecare proiect acoperă un grup de regiuni de dezvoltare. "Proiectul 1 are ca grup ţintă persoanele cu domiciliul în regiunile nord - vest, vest; proiectul 2 - ca grup ţintă persoanele cu domiciliul în nord - est, sud - est. Grupul ţintă - femei cu vârste cuprinse între 50 - 69 de ani. Numărul de persoane care vor beneficia de procesul de screening este de minim 30.000 de femei. Implementarea etapei a doua depinde de momentul în care vom avea format personalul care va face parte din proiect, partea care revine beneficiarului, Institutul Oncologic prof. dr. Ion Chiricuţă din Cluj Napoca", a spus oficialul din Ministerul Sănătăţii.

Întrebat când vor debuta testările în cadrul acestui program, el a spus: "Undeva după jumătatea anului să zicem. Întotdeauna se ia în calcul şi partea birocratică. Ce spunem noi acum - trebuie să adăugăm acea marjă care e legată de modul în care va funcţiona aparatul birocratic în toată chestia asta, modul în care sunt împinse hârtiile".

Tipurile de servicii medicale care ar putea fi furnizate gratuit prin programul de screening naţional de cancer mamar sunt: o consultaţie primară, efectuarea de mamografie şi ecografie de sân, examen histopatologic procedură completă în momentul în care se detectează o formaţiune care ridică suspiciuni şi excizia locală a leziunilor sânului.