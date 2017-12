Cardul de sănătate, oficial în moarte clinică! Ba cu resuscitare, ba fără!

Încă de la implementare, sistemul informatic din Sănătate a dat mari bătăi de cap doctorilor. Medicii de familie s-au arătat indignați de faptul că nu pot valida serviciile medicale prestate pacienților, nu de puține ori problemele ivite nepermițând acest lucru. Practic, cardurile naționale de sănătate (pe baza cărora se validează serviciile medicale, individual) au devenit instrumente fără efect. Atât la finele anului trecut, cât și la începutul acestui an, medicii au anunțat numeroase blocaje ale sistemului, fapt ce a dus la punerea pe drum a pacienților, la formarea cozilor la ușile cabinetelor medicale, la nervi, stres etc. Atât reprezentanți ai Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), cât și ai Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au emis comunicate prin care informau despre problemele grave cu care se confruntă.

Din nou, cei doi reprezentați ai medicilor de familie s-au arătat ”profund îngrijorați de anunțul făcut pe 14 februarie de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) despre o defecțiune constatată în funcționarea Cardului Electronic al Asigurărilor de Sănătate - CEAS, estimând că în maximum 30 de ore va fi remediată”. Specialiștii CNAS recomandau ca, până la anunțul remedierii problemelor apărute, confirmarea semnării prin cardul de sănătate a serviciilor medicale / prescrierii rețetelor / eliberării medicamentelor să fie efectuată în modul offline.

PROBLEME VECHI ”De mai bine de 10 zile, întreaga platformă electronică a CNAS funcționează cu mare dificultate, însă acum este evident că activitatea întregului sistem sanitar este afectată, atât activitatea medicilor de familie, cât și consultațiile în ambulatoriu, efectuarea de analize de laborator, eliberarea medicamentelor în farmacii, internările sau externările din spitale. De aceea, avertizăm pacienții că nu se vor putea acorda servicii medicale în timp util, că este foarte probabil ca serviciile medicale, eliberarea actelor medicale, a rețetelor să fie întârziate sau blocate”, potrivit unui comunicat al reprezentanților medicilor de familie. Tot cei de la SNMF și FNPMF spun că CNAS recunoaşte, în sfârşit, oficial, ceea ce ei spun de luni întregi, respectiv că sistemul informatic nu este structurat, gândit, dimensionat la nivelul real al solicitărilor. ”Nu medicii sunt de vină pentru acest lucru, de aceea solicităm public CNAS să înceteze să mai impute medicilor contravaloarea serviciilor oferite pacienților”, potrivit medicilor de familie. Ei precizează că documentul pe care îl semnează fiecare cu Casa (contract de adeziune și NU negociat din punct de vedere juridic!) îi obligă să folosească sistemul informatic al Casei - proprietarul și administratorul sistemului SIUI/CEAS/SIPE/DES. ”Ca atare, întrucât comunicatul CNAS nu echivalează cu o lege publicată în „Monitorul Oficial“, câtă vreme sistemul CEAS nu este funcțional, nici activitatea noastră nu se va desfășura în lipsa acestuia!”, subliniază medicii de familie.

CE VOR CONSULTA Ei au anunțat că, prin urmare, din 15 februarie vor acorda ”NUMAI CONSULTAȚII FĂRĂ CARD, prevăzute ca obligativitate în contract copiilor și persoanelor care au adeverințe înlocuitoare de card”. ”În ciuda recomandărilor făcute de CNAS, asigurații care au card de sănătate nu pot primi servicii medicale dacă sistemul CEAS nu funcționează! De asemenea, anunțăm populația că medicii de familie vor asigura urgențele la cabinete, dar fără a elibera documente în relația contractuală cu un partener care nu este capabil să asigure minimul necesar populației plătitoare”, se mai arată în documentul citat.

SĂ ÎȘI ASUME EȘECUL Marți, 16 februarie, vor avea loc consultări la CNAS privind proiectul de norme la Contractul-cadru, fără să fi avut loc consultări și la proiectul de Hotărâre de Guvern, așa cum prevede legea. ”Dacă din ce în ce mai des CNAS este dispusă să depășească barierele impuse de legea în vigoare, anunțăm pe această cale că nu o vom face”, potrivit SNMF și FNPMF. Ei avertizează CNAS că ”argumentul amprentei de timp în locul semnăturii cu card va fi preluat la cabinetele medicilor de familie, care vor oferi pacienților doar amprente de consultații, amprente de rețete și amprente de bilete de trimitere, până când CNAS își va asuma acest eșec național și va oferi o soluție alternativă care să nu mai pună pacienții și medicii în dificultate”.

Sistemul CEAS a costat aproape 88 de milioane de lei fără TVA și a fost implementat de asocierea HP România și Novensys Corporation, având ca subcontractant pe SIVECO România.

CONSTANȚA, PRIMUL JUDEȚ SANCȚIONAT!

Președintele Asociației Medicilor de Familie ”Tomis”, dr. Laura Condur, a declarat, pentru ”Telegraf”, că județul nostru este primul din țară unde mai mult de jumătate din medicii de familie au fost notificați. ”Fiecare a primit câte o notificare de 10% din valoarea per capita. Sunt sume de la 1000 la 13.000 de lei. Sunt medici de familie care au nu au trecut câteva rețete din offline în online. Nu este corect ce se întâmplă. Medicul de familie nu este IT-ist, el este medic. Trebuie să își facă treaba de medic. Am ajuns robii unui sistem, în loc să facem ceea ce știm”, a declarat mediul constănțean. Tot dr. Condur a precizat, pentru ”Telegraf”, că, de exemplu, săptămâna trecută, sistemul aproape că nu a funcționat deloc. ”A fost un adevărat chin și pentru noi dar și pentru pacienți. Personal am eliberat o rețetă offline, am trimis pacientul cu ea la farmacie, iar farmacie nu a vrut să îi dea medicamentele. Am sunat și am rugat farmacistul să îi dea rețeta, dar acesta mi-a explicat că nu îi convine să dea el bani din buzunar”, a explicat președintele Asociației Medicilor de Familie ”Tomis”. Nemulțumirile sunt extrem de mari și la Constanța, așa că reprezentanții Asociației sunt hotărâți să îi ajute, să le pună la dispoziție un avocat cu care să discute. Sunt medici de familie care în decurs de circa 2 ani, de exemplu, nu au validat (din offline în online) 8 rețete în valoare de aproximativ 500 de lei. Dar cum valoarea care se impută nu este cea a rețetei ci a valorii per capita, respectivul medic este somat să plătească circa 2600 de lei.

EXISTĂ EXPLICAȚII

Pe de altă parte, șeful CNAS, dr. Vasile Ciurchea, susține că sistemul a devenit funcțional online încă din 15 februarie, ora 10.00. ”Aceste probleme apar pentru că este un sistem-mamut și sunt defecțiuni inerente care apar în orice sistem informatic. Contractul de mentenanță în acest moment nu există, a expirat pe 15 decembrie. Anul trecut, în august, am organizat o licitație pentru această mentenanță, nu s-a prezentat nimeni. Am reluat toată procedura, am revizuit caietele de sarcini și acum sunt pe circuit. (...) Nici nouă nu ne convine această situație, dar facem tot ce putem pentru a o remedia”, a declarat dr. Ciurchea, citat de Agerpres. Pentru perioada când nu funcționează sistemul, dr. Ciurchea spune că există varianta programului de 72 de ore, când trebuie ridicate în aplicație serviciile și sigur că vor fi decontate. Potrivit acestuia, nivelul decontărilor a scăzut de la intrarea în funcțiune a sistemului cardului național de sănătate.

Nu pot refuza...

Referindu-se la declarațiile medicilor de familie, dr. Vasile Ciurchea a spus că aceștia nu pot refuza un serviciu medical din cauză că nu funcționează sistemul, repetând că se poate apela la varianta offline. El a precizat că sistemul cardului este monitorizat 24 de ore din 24. ”Dacă nu l-am fi monitorizat 24 de ore din 24, nu am fi descoperit această defecțiune. La acest moment, 35 de persoane se ocupă de monitorizare și mentenanță”, a spus Ciurchea.

