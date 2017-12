Cât cheltuie un turist străin când ajunge în România

Aproximativ 414.000 de turiști străini au venit în România în primele trei luni ale acestui an, ei cheltuind 1,11 miliarde de lei, respectiv o medie de 2.685 lei de persoană, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Cei mai mulți (63,3%) nu au venit ca să se relaxeze în vacanță, ci în interes de afaceri, pentru a participa la congrese, conferințe, cursuri, târguri și expoziții. Cel de al doilea motiv al sejurului petrecut de turiștii străini l-a reprezentat călătoriile în scop particular pentru 36,7% din numărul total de turişti nerezidenţi, dintre acestea evidenţiindu-se călătoriile pentru vacanţe pentru 61,7%. Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanţe, cumpărături, evenimente culturale şi sportive, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, tranzit şi alte activităţi. Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile pentru cazare (54,5%), fiind preferată cazarea cu mic dejun inclus. Cheltuielile turiştilor nerezidenţi în restaurante şi baruri au fost de 16,5%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 12,8%.