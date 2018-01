Cât mai râmâne Mihai Tudose prim-ministru?

Mai deunăzi, cotidianul nostru scria că sunt șanse mari să avem un nou „caz Grindeanu“ din cauza unui conflict între liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose. La fel ca și situația lui Grindeanu, care a intrat în dizgrația lui Dragnea, pentru că „asculta de alții“, și de această dată, actualul premier Mihai Tudose stă cu bagajele făcute la Palatul Victoria, deoarece nu mai este pe aceeași lungimne de undă cu președintele PSD. Lucrurile s-au inflamat în ultimele zile odată cu tentativa lui Tudose de mazilire a oamenilor lui Dragnea din Guvern, printre care se numără și ministrul de Interne, Carmen Dan. Din această cauză, liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, că el încă speră ca Mihai Tudose să rămână premier. El a răspuns astfel după ce a fost întrebat despre declaraţiile deputatului PSD Cătălin Rădulescu, care a cerut întrunirea de urgenţă a Comitetului Executiv al partidului pentru a discuta despre o eventuală schimbare a Guvernului după "ieşirea necontrolată şi nestatutară” a premierului Tudose şi insubordonarea sa faţă de deciziile partidului. "Eu încă sper ca Tudose să rămână premier", a declarat Liviu Dragnea, vineri, întrebat despre solicitarea lui Cătălin Rădulescu. Dragnea a făcut aceste declaraţii la Bacău, el aflându-se în aceste zile într-un turneu prin judeţele Moldovei, unde se întâlneşte cu liderii filialelor PSD. Liviu Dragnea este însoţit de vicepremierul Paul Stănescu.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a cerut întrunirea de urgenţă a Comitetului Executiv al partidului pentru a discuta despre o eventuală schimbare a Guvernului după „ieşirea necontrolată şi nestatutară” a premierului Tudose şi insubordonarea sa faţă de deciziile partidului. Cătălin Rădulescu scrie pe pagina sa de Facebook că ar trebui ca PSD să îşi retragă sprijinul politic pentru Tudose, spunând că premierul a afectat imaginea partidului prin atacurile împotriva unor colegi, prin insubordonare faţă de partid şi prin neasumarea Legilor justiţiei. "Ca membru vechi al partidului meu, PSD, solicit întrunirea de urgentă a CEX -ului, pentru a hotărî, dacă, după ieşirea necontrolată şi nestatutară a premierului Tudose, mai susţinem echipa Tudose - Ciolacu la guvernare, şi dacă după ieşirile repetate în mass- media, contrare pozitiilor partidului, şi insubordonarea fata de deciziile partidului, mai pot fi menţinuţi in funcţie, aceşti doi colegi, care nu au înţeles nici in ultimul ceas, că nu au ajuns prin niciun concurs în aceste funcţii , ci au fost puşi acolo de către partid şi ca să realizeze programul partidului", scrie Rădulescu în mesajul care începe cu formula "Bravo, Carmen Dan , şah mat!". El susţine că "gravitatea susţinerii Şefului Poliţiei Române, care e vinovat de foarte multe lucruri (care au culminat cu pedofilul poliţist, cunoscut de către acest domn Despescu), asumat de colegul Ciolacu" îl determină să solicite CEX şi parlamentarilor PSD retragerea sprijinului politic pentru echipa Tudose -Ciolacu, "pentru afectarea imaginii partidului în rândul electoratului PSD, pentru scandalurile repetate în spaţiul mediatic, pentru atacurile repetate împotriva unor colegi miniştri ( Rovana Plumb, Sevill Shaideh, Carmen Dan, Olguţa Vasilescu, Gabriela Firea), pentru insubordonarea faţă de deciziile partidului şi faţă de preşedintele partidului, pentru nedemiterea consilierului personal al premierului Tudose, Piperea, care a cerut schimbarea preşedintelui Dragnea, şi pentru neasumarea legilor justiţiei. Nu am câştigat simpatia a milioane şi milioane de cetăţeni ai României ca nişte colegi să ne facă să pierdem în fiecare zi şi să ne afecteze sistematic imaginea”, conchide Cătălin Rădulescu.