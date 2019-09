Cât timp ne trebuie să învățăm adevărul?

15:20:18 / 11 Septembrie 2019

PiZeDe-ul..

Adevarul spus de tine????? Domnu Visan ce mari investitii s-au facut in Constanta??? Cate locuri de munca ati creat????Ce facilitati ati creat pentru a nu mai pleca lumea din tara.???? Zero pe toata linia.... Daca romani din strainatate nu ar mai trimite bani in tara ati fi in faliment total.....