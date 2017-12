Cătălina Ponor se gândeşte deja la Campionatul Mondial

Aflată într-o scurtă vacanţă acasă, după prezenţa de la Campionatul European de la Cluj-Napoca, unde şi-a trecut în palmares a cincea medalie de aur la bârnă, gimnasta constănţeană Cătălina Ponor a dat sâmbătă lovitura de începere a partidei dintre SSC Farul Constanţa şi Voința Valu lui Traian, din etapa a 27-a a Ligii a IV-a la fotbal. Înaintea întâlnirii care a avut loc pe terenul „Voința” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan” din Constanţa, multipla campioană olimpică, mondială şi europeană a discutat cu reprezentanţii mass-media, sportiva în vârstă de 29 de ani legitimată la Clubul Sportiv Farul Constanţa fiind deja cu gândul la viitoarele competiţii.

Cătălina Ponor s-a declarat mulţumită de evoluţia sa de la Campionatul European, fiind surprinsă de discuţiile legate de exerciţiul său de la bârnă: „Mi-am dorit această medalie foarte mult şi mă bucur că am reuşit să mai ridic o dată steagul. Mă bucur că am reuşit să dau din emoţiile mele tuturor celor care au fost prezenţi, celor din tribune şi celor din faţa televizoarelor. Le mulţumesc cu această ocazie pentru că au fost alături şi ne-au susţinut şi au fost un public minunat. Eu voi încerca să-mi fac treaba în continuare atât cât pot de bine. Nu am cum să-mi simplific exerciţiul atâta timp cât am reuşit să fac această performanţă. Chiar din contră, am venit cu un exerciţiu mai complicat decât altă dată”.

Zvonurile legate de încetarea colaborării cu antrenorul Matei Stănei este un subiect care urmează să fie clarificat în perioada următoare: „Deocamdată nu am ce să vorbesc despre această situaţie. Voi discuta cu domnul Matei. Încă nu am ajuns la o hotărâre ce vom face. Nu ştiu cine v-a spus, ce v-a spus, întotdeauna eu aflu mai repede din presă decât de la antrenor sau de la oamenii de alături, dar cu siguranţă atunci când se va încheia această colaborare vom anunţa. Doamna Mariana (n.r. - Bitang) şi domnul Belu sunt în spatele nostru întotdeauna şi au fost întotdeauna în spatele nostru. Nu cred că dânşii ar mai dori să mai vină la concursuri în continuare, dar eu sunt convinsă că mă vor susţine aşa cum au făcut-o ca şi până acum şi cu siguranţă îmi voi pune o mică bază în dânşii”.

„Vin Campionatele Mondiale de la sfârşitul lunii septembrie, iar eu mi-am luat o mică pauză, am venit acasă, după care mă voi întoarce în sală şi voi relua antrenamentele”, a încheiat Cătălina Ponor.